So sieht der Plan für das Krankenhaus Rottenmann aus

Mit dem Ende der Pläne für ein zentrales Leitspital in Stainach-Pürgg rückt ein neues Versorgungskonzept für den Bezirk Liezen in den Fokus. Unter dem Titel „Spitalsnetz Liezen“ soll das bestehende Krankenhaus in Rottenmann umfassend modernisiert und strukturell neu ausgerichtet werden. Das Gebäude stammt aus den 1980er-Jahren und entspricht in vielen Bereichen nicht mehr aktuellen Anforderungen.

Ambulante Versorgung im Zentrum

Kern der geplanten Umgestaltung ist eine Neuorganisation der medizinischen Abläufe, heißt es in einem Bericht der Kleinen Zeitung. Im Erdgeschoß des Hauptgebäudes soll ein großer Bereich für ambulante und tagesklinische Behandlungen entstehen. Derzeit sind entsprechende Einrichtungen auf mehrere Stockwerke verteilt. Mit der Bündelung verfolgt man das Ziel, Abläufe effizienter zu gestalten und die Orientierung für Patientinnen und Patienten zu erleichtern. Solche Strukturen gelten als Standard in neueren Krankenhausbauten. Ergänzend dazu ist ein Zubau vorgesehen, in dem künftig unter anderem Verwaltungsbereiche sowie Angebote aus Hospiz- und Palliativversorgung untergebracht werden sollen. Ein weiterer wesentlicher Punkt betrifft die bauliche Substanz: Ein bestehendes Nebengebäude, das aktuell für medizinische Zwecke genutzt wird, soll abgetragen und durch einen Neubau ersetzt werden. Damit soll auch Platz für moderne Anforderungen in der Versorgung geschaffen werden.

Umsetzung über viele Jahre hinweg

Die Modernisierung ist als langfristiges Projekt angelegt. Der derzeitige Zeitrahmen reicht von zwölf bis zu 16 Jahren. Schrittweise Anpassungen im Inneren des Krankenhauses haben bereits begonnen, größere Bauetappen werden jedoch erst in den kommenden Jahren folgen. Finanziell bewegt sich das Projekt in einem hohen Rahmen: Bis zu 150 Millionen Euro sind aktuell als Obergrenze vorgesehen. Wie hoch die tatsächlichen Kosten ausfallen werden, hängt wesentlich vom Zustand der bestehenden Gebäudeteile ab. Genauere Einschätzungen sollen erst durch detaillierte Untersuchungen der Bausubstanz möglich sein.

Kritikpunkt Gutachten und neue Bewertung

Diskussionen gibt es im Zusammenhang mit einem Gutachten aus dem Jahr 2023, das Zweifel an einer umfassenden Erweiterung des Standorts geäußert hatte. Die Kages verweist jedoch darauf, dass sich diese Analyse auf ein anderes Projekt bezogen habe – konkret auf ein damals geplantes Leitspital mit deutlich höherer Kapazität. Die aktuellen Planungen sehen eine deutlich reduzierte Dimension vor. Statt einer großen zentralen Einrichtung soll Rottenmann künftig Teil eines regional abgestimmten Netzwerks sein. Nach erneuter Prüfung kommt die Kages zu dem Ergebnis, dass die vorhandene Bausubstanz grundsätzlich nutzbar ist und eine Weiterentwicklung des Standorts möglich bleibt. Damit soll das Krankenhaus langfristig an moderne Anforderungen angepasst werden, ohne einen vollständigen Neubau umzusetzen.