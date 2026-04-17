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/ ©FF Tillmitsch
Bild auf 5min.at zeigt einen Einsatz nach einem Verkehrsunfall.
Die Freiwillige Feuerwehr Tillmitsch rückte zum Brand aus.
Leibnitz
17/04/2026
Feuerwehr-Einsatz

Ersthelfer greift ein: Auto überschlägt sich und fängt Feuer

Am Mittwoch, dem 15. April 2026 wurde die Freiwillige Feuerwehr Tillmitsch (Bezirk Leibnitz) gegen 22.30 zu einem Fahrzeugbrand nach einem Verkehrsunfall alarmiert.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(106 Wörter)

Am späten Mittwochabend rückte die Freiwilligen Feuerwehr Tillmitsch zum Einsatz aus. „An der Einsatzstelle stellte sich heraus, dass ein Fahrzeug auf dem Dach zum Liegen gekommen war. Zwei Personen konnten das Fahrzeug unverletzt selbstständig verlassen. Ein aufmerksamer Anrainer, der ebenfalls Mitglied der Feuerwehr Tillmitsch ist, alarmierte umgehend die Einsatzkräfte und begann sofort mit ersten Löschmaßnahmen“, informiert die Feuerwehr. Durch das rasche Handeln konnte der Brand im Motorraum rasch eingedämmt werden. Die Aufgabe der Feuerwehr bestand darin, die Unfallstelle abzusichern sowie die Fahrzeugbergung gemeinsam mit einem Abschleppunternehmen durchzuführen.

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