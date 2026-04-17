Ersthelfer greift ein: Auto überschlägt sich und fängt Feuer

Am späten Mittwochabend rückte die Freiwilligen Feuerwehr Tillmitsch zum Einsatz aus. „An der Einsatzstelle stellte sich heraus, dass ein Fahrzeug auf dem Dach zum Liegen gekommen war. Zwei Personen konnten das Fahrzeug unverletzt selbstständig verlassen. Ein aufmerksamer Anrainer, der ebenfalls Mitglied der Feuerwehr Tillmitsch ist, alarmierte umgehend die Einsatzkräfte und begann sofort mit ersten Löschmaßnahmen“, informiert die Feuerwehr. Durch das rasche Handeln konnte der Brand im Motorraum rasch eingedämmt werden. Die Aufgabe der Feuerwehr bestand darin, die Unfallstelle abzusichern sowie die Fahrzeugbergung gemeinsam mit einem Abschleppunternehmen durchzuführen.