Anzeigenflut: Moped-Rowdys (16) flüchten vor Polizei

Am Donnerstagnachmittag, dem 16. April 2026, versuchten zwei 16-Jährige aus dem Bezirk Weiz, sich einer polizeilichen Kontrolle zu entziehen. Beide Fahrzeuglenker konnten ausgeforscht und in weiterer Folge angezeigt werden.

Eine Zivilstreife der Polizei wurde am Nachmittag im Ortsgebiet von Birkfeld (Bezirk Weiz) in der Steiermark auf zwei auffällige, offenbar manipulierte Mopeds aufmerksam. Als die Lenker die Beamten bemerkten, flüchteten sie mit hoher Geschwindigkeit und missachteten dabei mehrfach die Straßenverkehrsordnung sowie sämtliche Anhaltezeichen. Polizisten gelang es den 16-jährigen Lenker anzuhalten, ein zweiter zunächst flüchtiger 16-Jähriger wurde wenig später ausgeforscht.

Illegale Umbauten und Raserei

An beiden Fahrzeugen wurden zahlreiche unerlaubte Umbauten sowie gravierende technische Mängel festgestellt. Rollentests ergaben Geschwindigkeiten von über 100 km/h. Die Kennzeichen beider Mopeds wurden abgenommen, eine technische Überprüfung sowie die Überprüfung der Verkehrszuverlässigkeit der Lenker wurden angeregt. Insgesamt wurden rund 40 Anzeigen an die Bezirkshauptmannschaft Weiz erstattet.