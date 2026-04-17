Straßenlaterne beschädigt: Steirische Gemeinde sucht nach Verursacher

In St. Veit am Vogau wurde eine Straßenlaterne im Bereich eines Kreisverkehrs beschädigt. Die Marktgemeinde bittet um Kontaktaufnahme zur Schadensregulierung.

Im Bereich des Kreisverkehrs nahe dem Gasthaus Feldbacher ist am Mittwoch, dem 15. April eine Straßenlaterne beschädigt worden. Die Marktgemeinde St. Veit in der Südsteiermark informiert über den Vorfall und ersucht den bislang unbekannten Verursacher, sich zu melden.

Schaden im Kreisverkehr

Die Beschädigung wurde im Umfeld der Verkehrsfläche festgestellt. Wie es zu dem Vorfall gekommen ist, ist derzeit nicht bekannt. Hinweise auf den Verursacher liegen aktuell nicht vor. Die Gemeinde bittet die verantwortliche Person, sich zwecks Abwicklung des Schadens über die eigene Versicherung direkt bei der Marktgemeinde zu melden. Damit soll eine rasche Klärung und Regulierung des Schadens ermöglicht werden.