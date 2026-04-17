21-Jähriger lebensgefährlich verletzt: Auto brennt vollständig aus

Freitagfrüh, 17. April 2026, kam es auf der LB 54 zu einem schweren Verkehrsunfall in Hartl (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) in der Steiermark, bei dem ein 21-Jähriger verletzt wurde und der Wagen in Brand geriet.

Der Lenker kam mit seinem Wagen aus bislang unbekannter Ursache, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen mehrere Begrenzungspflöcke, Verkehrszeichen und einen Baum und kam nach rund 150 Metern im Wald zum Stillstand. Kurz darauf geriet das Fahrzeug in Brand und brannte vollständig aus.

21-Jähriger schwebt in Lebensgefahr

Ein Zeuge leistete Erste Hilfe und konnte mit einem Feuerlöscher eine weitere Ausbreitung des Brandes verhindern. „Der Lenker konnte sich selbst befreien, erlitt jedoch lebensgefährliche Brandverletzungen und wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber C 17 in das LKH Graz geflogen“, berichtet die Polizei. Ein Zweitbeteiligter ist nach aktuellem Ermittlungsstand auszuschließen.