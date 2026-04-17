Schüsse in Leibnitz: 18-Jähriger feuert „aus Spaß“ aus Auto

Nach einer Schussabgabe aus einem fahrenden Wagen am Donnerstagabend, 16. April 2026, konnte die Polizei nun einen 18-jährigen Tatverdächtigen ausforschen. Der junge Mann zeigte sich zum Sachverhalt geständig.

Am Donnerstagabend kam es am Hauptplatz in Leibnitz (Steiermark) zu einem Polizeieinsatz, nachdem ein vorerst unbekannter Täter aus einem fahrenden Auto einen Schuss in die Luft abgegeben haben soll. Laut Zeugen handelte es sich um einen dunklen Audi, dessen Lenker anschließend mit hoher Geschwindigkeit flüchtete. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Täter vorerst nicht ausgeforscht werden, verletzt wurde niemand. Die Polizei startete daraufhin einen Zeugenaufruf. 5 Minuten berichtete: Schuss fiel in Leibnitzer Innenstadt: Unbekannter feuerte aus Auto.

18-Jähriger ausgeforscht

Beamte der Polizeiinspektion Leibnitz forschten den 18-jährigen Österreicher aus dem Bezirk Leibnitz aufgrund zahlreicher Zeugenhinweise aus. Bei dem Verdächtigen stellten Polizisten eine Schreckschusswaffe sicher, bei der es sich um die Tatwaffe handeln dürfte. Der 18-Jährige, welcher der Lenker des Fahrzeuges war, zeigte sich bei seiner ersten Einvernahme vollumfänglich geständig. Er gab an, lediglich aus „Spaß“ gehandelt zu haben. Zum Zeitpunkt der Tat habe sich zudem eine weitere Person im Fahrzeug befunden, welche nun als Zeuge einvernommen wird.