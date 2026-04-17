Grundversorgung: Weitere Gruppe erhält Sachleistungskarte

Nach der Einbindung aller Asylwerber folgt nun der nächste Schritt im System der Grundversorgung. Künftig sollen auch Vertriebene schrittweise mit der Sachleistungskarte ausgestattet werden.

Die Einführung der Sachleistungskarte in der steirischen Grundversorgung wird weiter ausgebaut. Nachdem bereits alle Asylwerber in das System aufgenommen wurden, richtet sich der Fokus nun auf Personen mit Vertriebenenstatus. Laut Land Steiermark betrifft das aktuell mehr als 5.500 Menschen.

Erste Karten bereits ausgegeben

Ein erster Teil der Karten wurde bereits an Quartiergeber ausgegeben, weitere sollen in den kommenden Tagen folgen. Ziel ist es, die Karten bis Ende April erstmals zu aktivieren, sodass sie im Alltag genutzt werden können. Die vollständige Umsetzung für diese Personengruppe ist bis zum dritten Quartal 2026 vorgesehen. Die Steiermark nimmt damit eine Vorreiterrolle ein: Als erstes Bundesland werden auch Vertriebene in das Sachleistungssystem integriert. Bisher sei die Einführung ohne größere Probleme verlaufen, heißt es seitens des Landes.

Verknüpfung mit Reform der Grundversorgung

Die Karte ersetzt schrittweise Geldleistungen durch zweckgebundene Ausgaben. Damit soll sichergestellt werden, dass Mittel aus der Grundversorgung gezielt verwendet werden. Gleichzeitig wird das System als Instrument gesehen, um mehr Transparenz in der Verwendung öffentlicher Gelder zu schaffen. Parallel dazu wird eine Reform der Grundversorgung vorbereitet, die Ende April im Landtag behandelt werden soll. Ein zentraler Punkt sind künftig strengere Anforderungen an arbeitsfähige Bezieher. Leistungen sollen stärker daran geknüpft werden, ob sich Betroffene nachweislich um eine Beschäftigung bemühen.

Rolle des Arbeitsmarktservice

Da das Land selbst keine Arbeitsmarktmaßnahmen festlegt, erfolgt die Umsetzung in Abstimmung mit dem Arbeitsmarktservice. Werden vorgegebene Schritte, etwa Bewerbungen oder Schulungen, nicht eingehalten, sind Kürzungen oder der Entzug von Leistungen möglich. Die Kombination aus Sachleistungskarte und neuen Vorgaben wird als grundlegende Anpassung des Systems verstanden. Ziel ist es, die Grundversorgung stärker zu strukturieren und gleichzeitig Anreize für den Einstieg in den Arbeitsmarkt zu schaffen.