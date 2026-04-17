Tosender Applaus für Polizeimusik: So spektakulär war „The Greatest Show“

Mit ausverkauften Konzerten und großem Publikumszuspruch ist „The Greatest Show“ der Polizeimusik Steiermark zu Ende gegangen. Unter dem Motto „Broadway trifft Blaulicht“ sorgte die Reihe steiermarkweit für Musicalstimmung.

Den Abschluss bildete das bereits im Vorfeld ausverkaufte Konzert am 16. April 2026 im Stefaniensaal im Grazer Congress. Die rund 65 Musikerinnen und Musiker unter der Leitung von Kapellmeister Christoph Grill wurden dort mit langanhaltendem Applaus gefeiert. Insgesamt wurden vier Konzerte in Admont, Mürzzuschlag, Pischelsdorf und Graz veranstaltet, die zusammen rund 2.200 Besucherinnen und Besucher begeisterten. Die Polizeimusik Steiermark versteht sich als musikalische Verbindung zwischen Polizei und Bevölkerung. Auch mit dieser Konzertreihe ist es gelungen, Menschen aller Generationen zusammenzubringen und gemeinsame Momente zu schaffen. Nach diesem erfolgreichen Abschluss darf man gespannt sein, welche Projekte die Polizeimusik Steiermark als Nächstes auf die Bühne bringen wird.