Nach Überschlag: Lenkerin rettet sich selbst aus Unfallauto

Krieglach: In den frühen Morgenstunden krachte es auf der B72. Ein Auto überschlug sich nach einem Zusammenstoß und blieb am Dach liegen. Die Lenkerin wurde verletzt ins Spital gebracht.

Nach dem Zusammenstoß überschlug sich der Wagen mehrfach und blieb am Dach in einer Wiese liegen.

Nach dem Zusammenstoß überschlug sich der Wagen mehrfach und blieb am Dach in einer Wiese liegen.

Am Freitag, 17. April 2026, wurden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Krieglach um 6.25 Uhr per Sirenenalarm zu einem schweren Verkehrsunfall gerufen. Der Unfall passierte auf der B72 im Bereich der Kreuzung Richtung Alpl. Aus bisher ungeklärter Ursache stießen dort zwei Fahrzeuge zusammen. Für die Einsatzkräfte begann damit ein intensiver Einsatz im morgendlichen Berufsverkehr.

Auto überschlägt sich mehrfach

Nach dem Zusammenprall verlor die Lenkerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug. In der Folge überschlug sich das Auto mehrmals und kam schließlich neben der Bundesstraße in einer Wiese am Dach zum Liegen. Trotz des schweren Unfalls konnte sich die Frau selbstständig aus dem stark beschädigten Fahrzeug befreien.

©FF Krieglach | Die Lenkerin konnte sich selbst aus dem schwer beschädigten Fahrzeug befreien und wurde anschließend versorgt.

Eine Verletzte, ein Beteiligter unverletzt

Der Lenker des zweiten Fahrzeugs hatte Glück im Unglück: Er blieb unverletzt und kam mit dem Schrecken davon. Die Autofahrerin wurde noch an der Unfallstelle von Notfallsanitätern erstversorgt. Anschließend übergab man sie mit Verletzungen unbestimmten Grades an das Rote Kreuz, das sie ins LKH Leoben brachte. Währenddessen kümmerte sich die Feuerwehr um die Absicherung der Unfallstelle. Die Fahrbahn wurde gereinigt, ausgeflossene Betriebsmittel gebunden und beide Fahrzeuge aus dem Gefahrenbereich entfernt. Neben der Feuerwehr standen auch das Rote Kreuz, die Polizei Krieglach und Kindberg sowie die Straßenmeisterei im Einsatz.