Leobner Projekt: Neue Hoffnung auf Geothermie im Süden Wiens

Im Süden Wiens wird jetzt gezielt nach Wärme aus der Tiefe gesucht. Ein Forschungsprojekt soll klären, wo sich Geothermie nutzen lässt und damit die Basis für eine nachhaltige Energieversorgung in der Region schaffen.

Im südlichen Wiener Becken könnte ein wichtiger Baustein für die Energiezukunft Österreichs liegen. Ein gemeinsames Projekt der Montanuniversität Leoben und der EVN untersucht aktuell das Tiefengeothermiepotential in der Region. Ziel ist es, geeignete Lagerstätten für warmes Tiefenwasser aufzuspüren. Damit soll langfristig eine nachhaltige Wärmeversorgung möglich werden. Gerade im Kampf gegen den CO2-Ausstoß gilt Geothermie als vielversprechende Technologie. Während Projekte in Wien oder München bereits zeigen, was möglich ist, fehlt im Süden Wiens bisher noch die nötige Datengrundlage.

Warum die Suche so schwierig ist

Eine der größten Herausforderungen: Niemand weiß genau, ob im Untergrund überhaupt ausreichend Thermalwasser vorhanden ist. Diese Unsicherheit macht Projekte teuer und riskant, vor allem in der Anfangsphase. Ähnlich wie bei Öl- und Gasvorkommen braucht es auch für Geothermie die richtigen geologischen Bedingungen. Im nördlichen Wiener Becken gibt es dazu viele Daten aus früheren Bohrungen. Im Süden hingegen ist der Untergrund deutlich weniger erforscht.

Gesteine liefern entscheidende Hinweise

Genau hier setzt die aktuelle Studie an. Untersucht werden sogenannte Konglomeratgesteine, die im Wiener Raum als besonders geeignet gelten. Forschende analysieren diese Gesteine an den Rändern des Beckens, wo sie an der Oberfläche sichtbar sind. Daraus ziehen sie Rückschlüsse auf tiefere Schichten im Zentrum des Beckens. Dort liegen die Gesteine mehrere Kilometer unter der Erde – bei Temperaturen von über 90 Grad. Diese Erkenntnisse helfen später dabei, neue Messungen oder Bohrungen besser zu verstehen und einzuordnen.

Bedeutung für Forschung und Gesellschaft

Für die Wissenschaft ist das Projekt ein wichtiger Schritt. Univ.-Prof. David Misch betont: „Diese Kooperation zeigt aus meiner Sicht, wie wichtig geologische Forschung für die zukünftige Energie- und Rohstoffsicherheit Österreichs ist.“ Gleichzeitig fließen die Ergebnisse direkt in die Ausbildung ein. Studierende arbeiten an den Daten weiter und werden so auf zukünftige Aufgaben im Geoenergie-Bereich vorbereitet.

©MUL/Tauderer Univ.-Prof. David Misch von der Montanuniversität Leoben betont die Bedeutung geologischer Forschung für die Energiezukunft Österreichs.

Ein Projekt für Generationen

Auch für die EVN hat das Vorhaben große Bedeutung. Geothermie könnte gemeinsam mit Biomasse eine tragende Rolle in der Wärmeversorgung Niederösterreichs spielen. „Die Erschließung der Tiefengeothermie stellt für uns ein Generationenprojekt zur Sicherstellung einer regionalen und zukunftsfähigen Wärmeversorgung in Niederösterreich im Zusammenwirken mit der Biomasse dar“, erklärt G. Götzl. Die Zusammenarbeit mit der Montanuniversität bringe dabei neueste wissenschaftliche Methoden in die Praxis.