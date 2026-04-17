Sonne, Wolken, Wetterumschwung: So wird das Wochenende in der Steiermark

In der Steiermark zeigt sich das Wochenende von zwei Seiten: Während der Freitag und Samstag noch viel Sonne bringen, kündigt sich am Sonntag ein spürbarer Wetterwechsel an. Was jetzt auf dich zukommt.

Der Freitagnachmittag präsentiert sich in der Steiermark von seiner freundlichen Seite. Viel Sonne sorgt für angenehme Stimmung, auch wenn sich da und dort Quellwolken bilden. Für einen kurzen Schauer reicht es nur vereinzelt. Der Wind bleibt meist schwach, einzig im Joglland legt er etwas zu und weht mäßig aus nördlicher Richtung. Die Temperaturen klettern auf milde 17 bis 23 Grad-

Samstag: Viel Sonne und frühsommerliche Gefühle

Auch der Samstag bleibt dem freundlichen Wetter treu. Unter Hochdruckeinfluss startet der Tag mit kaum Wolken und viel Sonnenschein. Erst rund um die Mittagszeit bilden sich laut den Meteorologen der Geosphere Austria über den Bergen wieder Quellwolken. Regen bleibt aber weiterhin die Ausnahme. Der Wind weht schwach, im Osten zeitweise mäßig aus Norden. Mit Temperaturen zwischen 17 und 23 Grad fühlt sich der Tag für Mitte April fast schon wie ein Vorgeschmack auf den Sommer an.

Sonntag: Der Wetterumschwung kündigt sich an

Am Sonntag zeigt sich das Wetter dann deutlich wechselhafter. Während es im Südosten noch länger sonnig bleibt, ziehen in der Obersteiermark von Beginn an mehr Wolken auf. Bereits gegen Mittag sind hier erste Regenschauer möglich. Im Laufe des Nachmittags erfasst eine schwache Kaltfront das ganze Land. Mit dem Durchzug der Front nimmt die Schauerneigung deutlich zu. Vereinzelt können auch Gewitter dabei sein. Gleichzeitig frischt der Nordwestwind spürbar auf. Die Temperaturen gehen leicht zurück und liegen je nach Region zwischen 16 und 21 Grad.

Zwei Tage genießen, dann wird’s unbeständig

Die Meteorologen der Geosphere Austria bringen es auf den Punkt: „Mit Durchzug einer schwachen Kaltfront“ wird der Sonntag deutlich unbeständiger. Wer Sonne tanken will, sollte also Freitag und Samstag nutzen, am Sonntag heißt es dann: besser den Regenschirm einpacken.