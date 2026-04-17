Gleitschirm-Unfall am Stoderzinken: Pilot stürzt 30 Meter ab

Schockmoment am Stoderzinken im Bezirk Liezen: Ein 35-Jähriger verunglückt beim Start mit seinem Gleitschirm schwer. Trotz ausgelöstem Notschirm stürzt er rund 30 Meter in die Tiefe.

Am Freitagvormittag, dem 17. April 2026, kam es am Stoderzinken in Gröbming zu einem schweren Gleitschirmunfall. Gegen 11.25 Uhr verlor ein 35-Jähriger aus dem Bezirk Liezen beim Start die Kontrolle über seinen Schirm. Was als Flug beginnen sollte, endete nur Sekunden später dramatisch.

Schirm klappte plötzlich ein

Ersten Erhebungen zufolge klappte der Gleitschirm des Mannes rund 100 Meter nach dem Start plötzlich ein. In dieser kritischen Phase blieb kaum Zeit zu reagieren. Der Pilot versuchte noch, die Situation zu retten und löste den Notschirm aus. Doch auch das konnte den Absturz nicht mehr verhindern.

30 Meter in die Tiefe

Trotz Notmaßnahme stürzte der 35-Jährige aus etwa 30 Metern Höhe ab. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und musste noch vor Ort notärztlich versorgt werden. Der Rettungshubschrauber C14 wurde alarmiert und führte eine Taubergung durch. Der Verletzte wurde anschließend ins UKH Salzburg geflogen. Dort wird er nun weiter medizinisch betreut. „Fremdverschulden kann nach derzeitigem Ermittlungsstand ausgeschlossen werden“, so die Landespolizeidirektion Steiermark.