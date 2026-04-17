17-Jährige übersieht Radfahrer – Mann auf Auto geschleudert

Freitagnachmittag, dem 17. April, kam es im Ortszentrum zu einem folgenschweren Verkehrsunfall: Ein Auto erfasste einen Radfahrer. Der 57-Jährige wurde dabei schwer verletzt.

Gegen 15.40 Uhr krachte es im Kreuzungsbereich Kirchengasse/Marktstraße. Eine 17-jährige Autofahrerin wollte von der Kirchengasse nach links in die Marktstraße einbiegen. Zur selben Zeit war ein 57-jähriger Radfahrer auf der Marktstraße in Fahrtrichtung Osten unterwegs. Laut ersten Erhebungen dürfte die Lenkerin den Mann übersehen haben.

Auf Windschutzscheibe geschleudert

In weiterer Folge kam es zur Kollision: Der Radfahrer prallte gegen den vorderen linken Kotflügel des Autos und wurde auf die Windschutzscheibe geschleudert. Trotz getragenem Helm erlitt der 57-Jährige eine schwere Handverletzung sowie mehrere Prellungen. Die 17-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Das Österreichische Rote Kreuz brachte den Verletzten in die Klinik Diakonissen Schladming. Dort wurde er ambulant behandelt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Ein durchgeführter Alkotest verlief sowohl bei der Autolenkerin als auch beim Radfahrer negativ.