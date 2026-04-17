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Auf dem Foto von www.5min.at sieht man den Sonnenuntergang beim Grazer Hilmteich.
Viel Sonne und milde Temperaturen sorgen für frühsommerliches Wetter in der Steiermark.
Steiermark
17/04/2026
Prognose

Sonne pur und bis zu 23 Grad am Samstag in der Steiermark

Der Samstag bringt der Steiermark viel Sonne und frühsommerliche Temperaturen. Schauer bleiben die Ausnahme.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(86 Wörter)

Am Samstag, dem 18. April 2026, setzt sich in der Steiermark nochmals Hochdruckeinfluss durch. „Es überwiegt sehr sonniges Wetter, bis um die Mittagszeit ist es nur gering bewölkt“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Im Laufe des Nachmittags bilden sich über den Bergen einige Quellwolken, Regenschauer bleiben jedoch die Ausnahme. Der Wind weht schwach, im Osten teils mäßig aus nördlichen Richtungen. Mit Temperaturen zwischen 17 und 23 Grad wird es sehr mild für die Jahreszeit.

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