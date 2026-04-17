Sonne pur und bis zu 23 Grad am Samstag in der Steiermark

Am Samstag, dem 18. April 2026, setzt sich in der Steiermark nochmals Hochdruckeinfluss durch. „Es überwiegt sehr sonniges Wetter, bis um die Mittagszeit ist es nur gering bewölkt“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Im Laufe des Nachmittags bilden sich über den Bergen einige Quellwolken, Regenschauer bleiben jedoch die Ausnahme. Der Wind weht schwach, im Osten teils mäßig aus nördlichen Richtungen. Mit Temperaturen zwischen 17 und 23 Grad wird es sehr mild für die Jahreszeit.