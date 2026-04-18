„Manchmal braucht es nicht viel…“ – Carina schenkt Hoffnung

Es war bereits 2021, als die Steirerin sich als Stammzellenspenderin typisieren hat lassen. Was sie damals noch nicht wusste: Vier Jahre später würde sie mit diesem Schritt einem Menschen Hoffnung auf Leben schenken.

Damals hatte Carina aus Bad Aussee (Bezirk Liezen, Steiermark) noch keine großen Erwartungen. Als sie von Geben für Leben – Leukämiehilfe Österreich gehört hat, wollte sie auch helfen und hat sich 2021 online typisieren lassen. „Als ich zum ersten Mal von Geben für Leben gehört habe, war für mich sofort klar, dass ich mich registrieren lasse. Ehrlich gesagt rechnete ich damals überhaupt nicht damit, jemals kontaktiert zu werden und Stammzellen spenden zu dürfen“, schildert Carina.

Stammzellen benötigt: „Eine Chance auf Heilung – und ich mittendrin“

Und dann, im vergangenen Oktober, war es soweit. Eine erkrankte Person in Nordamerika hoffte auf passende Stammzellen. Die Steirerin bekam eine Nachricht, dass es eine mögliche Übereinstimmung gibt. „Eine Chance auf Heilung – und ich mittendrin. Ich war unglaublich aufgeregt und wusste sofort: Ich möchte helfen“, erzählt Carina von dem Moment, als sie wusste, dass sie einem Menschen eine zweite Chance schenken könnte.

Hast du schon einmal Stammzellen gespendet? Ja, ich habe bereits Stammzellen gespendet Nein, aber ich habe mich registrieren lassen, um im Fall der Fälle helfen zu können Ich habe darüber nachgedacht, aber noch nicht entschieden Nein, ich habe noch nie Stammzellen gespendet Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Ein kleiner Schritt – eine große Wirkung

Ende Februar, war es auch schon soweit. Sie durfte spenden. Die Vorbereitung mit den Spritzen sei gut verlaufen und die Nebenwirkungen sind für sie nicht einmal der Rede wert. „Was blieb, war etwas ganz anderes – eine Erkenntnis, die mit jedem Tag tiefer wird“, so die Steirerin. Was eigentlich aussieht wie ein kleiner Schritt mit einem überschaubaren Aufwand, ist in Wahrheit ziemlich bedeutend und kann Leben langfristig verändern.

„Manchmal braucht es nicht viel, um Großes zu bewirken“

„Je mehr Zeit vergeht, desto bewusster wurde mir, wie groß dieser Moment wirklich war. Es berührt mich zutiefst, dass etwas scheinbar so Kleines aus meinem Körper für einen anderen Menschen etwas so Großes bedeuten kann“, unterstreicht Carina. Die Steirerin möchte allen noch etwas mit auf den Weg geben – und es klingt so einfach, dass man fast vergisst, wie wahr es ist: „Manchmal braucht es nicht viel, um Großes zu bewirken.“