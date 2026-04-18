Lotto-Sechser knapp verpasst: Steirer fehlt nur eine Zahl

Das dürfte für den Lottospieler ziemlich ärgerlich sein, nur eine Zahl fehlte ihm für den großen Lottogewinn. Aber nach der Bonusziehung am Freitag geht er trotzdem nicht ganz leer aus.

Bei der Lottoziehung am Freitag, konnte keiner den Jackpot knacken.

Bei der Lottoziehung am Freitag, konnte keiner den Jackpot knacken.

Rund 1,2 Millionen Euro haben am Freitag bei der Lotto-Bonusziehung gewartet. Doch wie die „Österreichischen Lotterien“ am Samstag mitteilten, konnte keiner die „sechs Richtigen“ tippen. Damit geht es bei der kommenden Ziehung um einen Jackpot von rund 1,3 Millionen Euro.

Was ist dein höchster Lotto-Gewinn? Ich hatte schon einmal einen Lotto-Sechser Mehr als 100.000 Zwischen 1.000 und 100.000 Euro Zwischen 100 und 1.000 Euro Zwischen zehn und 100 Euro Weniger als zehn Euro Ich habe noch nicht gewonnen Ich spiele nicht mit Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Lotto-Fünfer: Die 39 fehlte für den großen Gewinn

Aber immerhin war ein Lottospieler aus der Steiermark knapp dran. Mit dem richtigen Händchen gelang es dem Glückspilz, einen Lotto-Fünfer mit der Zusatzzahl 43 zu gewinnen. Das bringt dem Glücklichen immerhin bald 22.898,20 Euro aufs Konto. Aber besonders ärgerlich: Nur die Zahl 39 hat auf den großen Lotto-Sechser gefehlt. Auch in Niederösterreich und Oberösterreich hatten zwei Spieler das gleiche Glück und erzielten ebenfalls einen Fünfer mit Zusatzzahl.