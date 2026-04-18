Lotto-Sechser knapp verpasst: Steirer fehlt nur eine Zahl
Das dürfte für den Lottospieler ziemlich ärgerlich sein, nur eine Zahl fehlte ihm für den großen Lottogewinn. Aber nach der Bonusziehung am Freitag geht er trotzdem nicht ganz leer aus.
Rund 1,2 Millionen Euro haben am Freitag bei der Lotto-Bonusziehung gewartet. Doch wie die „Österreichischen Lotterien“ am Samstag mitteilten, konnte keiner die „sechs Richtigen“ tippen. Damit geht es bei der kommenden Ziehung um einen Jackpot von rund 1,3 Millionen Euro.
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Lotto-Fünfer: Die 39 fehlte für den großen Gewinn
Aber immerhin war ein Lottospieler aus der Steiermark knapp dran. Mit dem richtigen Händchen gelang es dem Glückspilz, einen Lotto-Fünfer mit der Zusatzzahl 43 zu gewinnen. Das bringt dem Glücklichen immerhin bald 22.898,20 Euro aufs Konto. Aber besonders ärgerlich: Nur die Zahl 39 hat auf den großen Lotto-Sechser gefehlt. Auch in Niederösterreich und Oberösterreich hatten zwei Spieler das gleiche Glück und erzielten ebenfalls einen Fünfer mit Zusatzzahl.
Das sind die Zahlen der Lotto-Bonusziehung am 17. April
Lotto: 1, 10, 19, 22, 39, 41 Zusatzzahl: 43
LottoPlus: 11, 30, 31, 34, 37, 41
Joker: 1, 4, 1, 9, 5, 5