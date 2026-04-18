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/ ©Fotomontage: Canva
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt einen Mann, der sich verzweifelt mit der Hand die Haare rauft und im Hintergrund Geldscheine.
Bei der Lottoziehung am Freitag, konnte keiner den Jackpot knacken.
Steiermark
18/04/2026
Bonusziehung

Lotto-Sechser knapp verpasst: Steirer fehlt nur eine Zahl

Das dürfte für den Lottospieler ziemlich ärgerlich sein, nur eine Zahl fehlte ihm für den großen Lottogewinn. Aber nach der Bonusziehung am Freitag geht er trotzdem nicht ganz leer aus.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(129 Wörter)

Rund 1,2 Millionen Euro haben am Freitag bei der Lotto-Bonusziehung gewartet. Doch wie die „Österreichischen Lotterien“ am Samstag mitteilten, konnte keiner die „sechs Richtigen“ tippen. Damit geht es bei der kommenden Ziehung um einen Jackpot von rund 1,3 Millionen Euro.

Was ist dein höchster Lotto-Gewinn?

Ich hatte schon einmal einen Lotto-Sechser
Mehr als 100.000
Zwischen 1.000 und 100.000 Euro
Zwischen 100 und 1.000 Euro
Zwischen zehn und 100 Euro
Weniger als zehn Euro
Ich habe noch nicht gewonnen
Ich spiele nicht mit

Lotto-Fünfer: Die 39 fehlte für den großen Gewinn

Aber immerhin war ein Lottospieler aus der Steiermark knapp dran. Mit dem richtigen Händchen gelang es dem Glückspilz, einen Lotto-Fünfer mit der Zusatzzahl 43 zu gewinnen. Das bringt dem Glücklichen immerhin bald 22.898,20 Euro aufs Konto. Aber besonders ärgerlich: Nur die Zahl 39 hat auf den großen Lotto-Sechser gefehlt. Auch in Niederösterreich und Oberösterreich hatten zwei Spieler das gleiche Glück und erzielten ebenfalls einen Fünfer mit Zusatzzahl.

Das sind die Zahlen der Lotto-Bonusziehung am 17. April

Lotto: 1, 10, 19, 22, 39, 41  Zusatzzahl: 43

LottoPlus: 11, 30, 31, 34, 37, 41

Joker: 1, 4, 1, 9, 5, 5

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