„Lieber Wolli, danke für alles“: Preding trauert um Wolf Chibidziura

„Mit großer Trauer und tiefer Betroffenheit nehmen wir Abschied von unserem Wolf „Wolli“ Chibidziura, der heute von uns gegangen ist“, beginnt die FPÖ Preding in einer Abschiedsnachricht am Freitag. Über Jahrzehnte hinweg hat er die Gemeinde entscheidend mitgeprägt.

Wolf Chibidziura als engagiertes Mitglied der Gemeinde

Geboren wurde er 1942 und war sein Leben lang eng mit Preding (Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark) verbunden. Bereits früh übernahm er Verantwortung in der Gemeindepolitik und blieb dieser auch über viele Jahre treu. Als Bürgermeister, Vizebürgermeister und längstdienender Gemeinderat setzte er sich stets für die Anliegen der Menschen in Preding ein. Auch sportlich konnte er Erfolge feiern: In jungen Jahren wurde er als mehrfacher österreichischer Juniorenmeister im Geländelauf und Hindernislauf mit dem Ehrenring der Marktgemeinde Preding ausgezeichnet.

„Wolli war vor allem eines: ein Mensch mit Herz“

„Wer mit ihm gearbeitet hat, erinnert sich an offene und direkte Diskussionen, an seine Verlässlichkeit und an seinen festen Willen, für Preding konkrete Lösungen zu erreichen. Trotz unterschiedlicher Standpunkte stand für ihn stets das Wohl der Gemeinde im Mittelpunkt“, beschreibt die FPÖ den Verstorbenen. Neben der Politik war ihm auch das Vereinsleben sehr wichtig – im Sport, in der Musik und in vielen Bereichen, die das Miteinander der Gemeinde ausmachten. „Wolli war keiner, der nur organisiert hat, sondern einer, der auch selbst mit angepackt hat“, heißt es. Er wird als geselliger, bodenständiger Mensch beschrieben, der immer für ein Gespräch zu haben war. „Neben all seinen Leistungen war Wolli vor allem eines: ein Mensch mit Herz. Ein Familienmensch, ein Freund und jemand, der immer ein offenes Ohr für andere hatte.“

Auszeichnung des Landes Steiermark

„Viele werden sich auch an gemeinsame Stunden erinnern, in denen neben guten Gesprächen ein Glas steirischer Wein – im Besonderen Muskateller – nicht fehlen durfte – und sein Hut, der für viele untrennbar mit ihm verbunden war“, heißt es. Für seine Verdienste wurde er unter anderem mit dem Großen Ehrenzeichen des Landes Steiermark ausgezeichnet. „Mit Wolf Chibidziura verlieren wir einen langjährigen Weggefährten, der Preding mit Einsatz und Überzeugung geprägt hat – und der vielen von uns in persönlicher Erinnerung bleiben wird. Lieber Wolli, danke für alles. Ruhe in Frieden“, so die FPÖ abschließend.