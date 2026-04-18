Galakonzert in Graz: Militärmusik spielt für „Licht ins Dunkel“

Im Kammersaal der Arbeiterkammer wurde am 16. April nicht nur musiziert, sondern auch geholfen. Das traditionelle Galakonzert der Militärmusik Steiermark verband große Gefühle mit einem sozialen Anliegen.

Zahlreiche Fest- und Ehrengäste versammelten sich am Donnerstag, dem 16. April, im Kammersaal der Arbeiterkammer Graz, um dem Galakonzert der Militärmusik Steiermark beizuwohnen. Unter ihnen waren Militärkommandant Brigadier Heinz Zöllner sowie Arbeiterkammerpräsident Josef Pesserl. Schon zu Beginn wurde klar: Dieser Abend steht ganz im Zeichen der Musik und des Miteinanders.

Von Graz bis zu den Bermudas

Das Publikum begab sich auf eine musikalische Reise, die von Graz bis zu den Bermudas führte. Die Militärmusik Steiermark unter der Leitung von Oberleutnant Johann Groß präsentierte ein abwechslungsreiches Programm. Bekannte Arien, Melodien und Evergreens sorgten für eine besondere Atmosphäre und nahmen die Zuhörer mit auf eine klangvolle Reise. Der Mix aus Oper und Operette prägte den Charakter des Abends. Das symphonische Blasorchester überzeugte gemeinsam mit den Solisten durch musikalische Vielfalt und Präzision. Die Kombination aus bekannten Stücken und gefühlvollen Darbietungen machte das Konzert zu einem besonderen Erlebnis.

©BMLV/Grebien Zahlreiche Ehrengäste erlebten einen musikalischen Abend, dessen Erlös „Licht ins Dunkel“ zugutekommt.

Gemeinsam für den guten Zweck

Neben der Musik stand auch der soziale Gedanke im Mittelpunkt. Das Galakonzert wurde als Benefizveranstaltung organisiert. Der Erlös wurde vom Militärkommando Steiermark und der Arbeiterkammer Steiermark an „Licht ins Dunkel“ übergeben.