Neue Kinderkrippe in Sinabelkirchen eröffnet

In Sinabelkirchen gibt es jetzt deutlich mehr Betreuungsplätze für die Kleinsten. Durch den Ausbau der Kinderkrippe hat sich das Angebot für unter 3-Jährige in der Gemeinde verdoppelt.

In der Marktgemeinde Sinabelkirchen wurde am Samstag, dem 18. April, die neue Kinderkrippe feierlich eröffnet. Aus dem bisherigen Standort ist durch Umbau und Erweiterung eine moderne, viergruppige Einrichtung entstanden. Künftig stehen hier bis zu 56 Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren zur Verfügung. Damit hat sich das Angebot in der Gemeinde auf einen Schlag verdoppelt. Schon seit 1. März 2026 läuft der Betrieb mit drei Gruppen, nun ist der Ausbau vollständig abgeschlossen.

Clevere Nutzung bestehender Gebäude

Besonders ist: Die neue Kinderkrippe wurde im ehemaligen Kindergartengebäude untergebracht. Der Kindergarten selbst ist bereits seit Herbst 2025 an einen neuen Standort übersiedelt. Durch einen zusätzlichen Zubau konnten zwei weitere Gruppen geschaffen werden. Gleichzeitig wurde die bisherige zweigruppige Kinderkrippe im Pfarrgebäude abgelöst. Bildungslandesrat Stefan Hermann (FPÖ) betont dazu: „Es zeigt, dass nicht nur der Bedarf an weiteren bedarfsorientierten Betreuungsplätzen weiterhin gegeben ist, sondern auch wie effektiv hier mit vorhandenen Räumlichkeiten umgegangen wird. Sinabelkirchen ist ein gutes Beispiel dafür, wie klug investiert und nachhaltig geplant werden kann.“

© Land Steiermark/PB Hermann Feierliche Eröffnung der Kinderkrippe in Sinabelkirchen.

Mehr als eine Million Euro Förderung

Das Land Steiermark hat das Projekt maßgeblich unterstützt. Für den Ausbau sowie Maßnahmen zur Barrierefreiheit wurden 370.000 Euro an Investitionskostenzuschüssen bereitgestellt. Zusätzlich fließen 700.000 Euro aus Bedarfszuweisungsmitteln in die Sanierung – gestaffelt bis zum Jahr 2030. Insgesamt trägt das Land damit rund zwei Drittel der gesamten Kosten.

Klare Ansage für die Zukunft

Für das Land ist der Ausbau der Kinderbetreuung ein zentrales Thema. „Die ersten Jahre sind entscheidend für die Entwicklung eines Kindes. Umso wichtiger ist es, dass Eltern bei Bedarf wohnortnahe Betreuungsplätze in qualitätsvollen Einrichtungen vorfinden“, sagt Hermann. Und weiter: „Die Steiermärkische Landesregierung wird daher weiterhin den Ausbau bedarfsgerechter Kinderbetreuungsplätze unterstützen und vorantreiben. Das Projekt in Sinabelkirchen ist ein gelungenes Beispiel dafür, wie Gemeinden und Land gemeinsam Verantwortung für unsere Jüngsten übernehmen.“