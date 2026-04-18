Krautwaschl bleibt Landessprecherin – Grüner Vorstand neu aufgestellt

Bei der Landesversammlung der Grünen am Samstag wurde der Vorstand neu gewählt. Sandra Krautwaschl bleibt Landessprecherin, erstmals gibt es auch Stellvertreter. Die Partei setzt damit auf neue Strukturen.

Die steirischen Grünen haben am Samstag, dem 18. April, ihren Landesvorstand neu aufgestellt. Sandra Krautwaschl wurde mit 89 Prozent erneut zur Landessprecherin gewählt. Damit bleibt sie zentrale Figur der Partei in der Steiermark. Neu ist jedoch die Struktur rund um ihre Funktion: Erstmals wurden auch Stellvertreter gewählt. Die Funktionsperiode des gesamten Vorstands beträgt drei Jahre.

„Ergebnis ist ein klarer Auftrag“

Krautwaschl sieht im Wahlergebnis Rückenwind für den eingeschlagenen Kurs. „Das Ergebnis ist ein klarer Auftrag, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen. Wir haben uns nach der Landtagswahl bewusst für eine neue Struktur entschieden und setzen diesen Plan jetzt konsequent Schritt für Schritt um – mit einem klaren Fokus auf nachhaltigen Generationenaufbau und eine starke, breit aufgestellte Partei. Mir ist wichtig, dass wir als Grüne wieder stärker bei den Menschen ankommen, zuhören und zeigen, dass wir konkrete Lösungen für ihren Alltag bieten“, so die Landessprecherin.

©Florian Rogner Photography (v. l.): Sandra Krautwaschl, Anna Binder & Markus Konrad nach der Wahl bei der heutigen Landesversammlung.

Neue Gesichter im Vorstand

Zu ihren Stellvertreter wurden Markus Konrad und Anna Binder gewählt. Beide stehen laut Krautwaschl für frischen Wind innerhalb der Partei: „Anna Binder und Markus Konrad stehen beispielhaft für eine neue Generation, die viel Energie, neue Perspektiven und große Bereitschaft zeigt, Verantwortung zu übernehmen.“ Neben der Parteispitze umfasst der Vorstand künftig auch eine Finanzreferenten-Funktion. Diese übernimmt Martin Schlesinger, Volkswirt im Doktorat an der Karl-Franzens-Universität. Als Stellvertreterin wurde Katharina Schellnegger, Vizebürgermeisterin von Gleisdorf, gewählt. Auch diese Positionen sind Teil der neuen Struktur.

Fokus auf Nähe zu den Menschen

Für Anna Binder steht vor allem der direkte Kontakt im Mittelpunkt. „Der direkte Austausch steht für mich im Mittelpunkt: zuhören, verbinden und gemeinsam Lösungen entwickeln. Das möchte ich in meiner neuen Rolle weiter ausbauen. Denn wenn wir als Grüne nachhaltig erfolgreich sein wollen, müssen wir noch stärker raus zu den Menschen. Da haben wir bei der derzeitigen politischen Lage ein hartes Stück Arbeit vor uns – und ich möchte meinen Teil dazu leisten“, erklärt sie. Auch Markus Konrad betont die Bedeutung von Zusammenarbeit und Ausgleich. „Ich kenne das Leben in der Stadt und am Land – und wie unterschiedlich die Herausforderungen sind. Genau deshalb ist es mir wichtig, Brücken zu bauen und Lösungen zu finden, die für alle funktionieren. In meiner neuen Rolle sehe ich mich als Teil eines Teams, das gemeinsam Verantwortung übernimmt und unsere Partei weiterentwickelt.“

Erfahrung trifft neue Generation

Binder ist 24 Jahre alt, angehende Juristin und seit Jahren bei den Grünen aktiv. Sie hat die Jugendorganisation mit aufgebaut und sitzt im Gemeinderat in Hitzendorf, wo sie zuletzt Zugewinne erzielen konnte. Auch bei der Landtagswahl 2024 erreichte sie ein starkes Vorzugsstimmenergebnis. Konrad ist 35 Jahre alt, Industrietechniker und lebt in Graz. Der gebürtige Vasoldsberger engagiert sich seit mehreren Wahlkämpfen für die Grünen und tritt heuer bei der Bezirks- und Gemeinderatswahl in Graz an. Besonders sein ehrenamtlicher Einsatz und seine Arbeit vor Ort werden innerhalb der Partei hervorgehoben.

Strukturreform als nächster Schritt

Mit der Wahl setzt die Partei einen weiteren Schritt in ihrer Neuausrichtung. Bereits nach der Landtagswahl wurde ein Fahrplan für strukturelle Veränderungen beschlossen. Die neue Zusammensetzung des Vorstands ist nun ein zentraler Teil dieser Umsetzung und soll die Grünen in der Steiermark breiter und nachhaltiger aufstellen.