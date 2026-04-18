TRAUDI-Preis holt Kinderrechte ins Rampenlicht

In Graz wurden Projekte aus Murau/Murtal ausgezeichnet, die sich für Kinder und Jugendliche starkmachen. Der TRAUDI-Regionalpreis zeigt, wie viel Engagement in der Region steckt und welche Ideen besonders bewegen.

Verleihung des TRAUDI-Regionalpreises 2026 in Graz: Ausgezeichnet wurden Projekte aus Murau/Murtal, die sich besonders für Kinderrechte und junge Menschen einsetzen.

Verleihung des TRAUDI-Regionalpreises 2026 in Graz: Ausgezeichnet wurden Projekte aus Murau/Murtal, die sich besonders für Kinderrechte und junge Menschen einsetzen.

Am 10. April 2026 wurde im Steirischen Presseclub in Graz der TRAUDI Regionalpreis Murau/Murtal verliehen. Zahlreiche Gäste aus Politik, Zivilgesellschaft und Medien waren vor Ort, um die besten Projekte für Kinderrechte zu würdigen. Organisiert wurde die Veranstaltung vom Kinderbüro – Verein zur Förderung der Kinderrechte, der sich seit 1992 für junge Menschen einsetzt. Die große Beteiligung zeigt: In der Region Murau/Murtal wird Engagement für Kinder und Familien aktiv gelebt.

Politik unterstreicht Bedeutung

Mehrere Ehrengäste machten deutlich, wie wichtig solche Initiativen sind. Landtagsabgeordneter und Bürgermeister Bruno Aschenbrenner hob vor allem Kindergemeinderäte und Zusammenarbeit in der Region hervor. Regionalmanager Günter Leitner betonte, wie stark der Preis das Engagement der Bevölkerung widerspiegelt. Nationalratsabgeordnete Daniela Gmeinbauer sprach sich für einheitliche Jugendschutzregeln in ganz Österreich aus. Sandra Holasek wiederum stellte die Rechte auf Gesundheit und Bildung in den Mittelpunkt. Auch Gerhard Fruhmann erinnerte daran, dass es seit über 30 Jahren Ziel ist, eine kinderfreundliche Gesellschaft zu stärken.

Klares Votum für Aufklärung

Den ersten Platz holte sich der Verein Novum mit dem Projekt „MitRecht – Recht hast du!“ und 59 Prozent der Stimmen. Im Fokus steht dabei, Mädchen und junge Frauen über ihre Rechte aufzuklären und sie zu stärken. Die hohe Zustimmung zeigt, wie sehr dieses Thema die Menschen in der Region bewegt.

Digitale Zukunft im Blick

Auf Platz zwei landete das Projekt „Zwischen Buch und Bot“ von HLW/BORG Murau und der Stadtbücherei Murau. Es verbindet Literatur, Medienkompetenz und künstliche Intelligenz. Jugendliche lernen dabei, sich sicher und kritisch in digitalen Räumen zu bewegen, eine Fähigkeit, die immer wichtiger wird.

Inklusion sichtbar gemacht

Den dritten Platz belegte das Autismus-Zentrum Obersteiermark mit einem Projekt zur Unterstützung neurodiverser Kinder und ihrer Familien. Auch wenn es weniger Stimmen erhielt, setzt es ein klares Zeichen für gelebte Inklusion und Bewusstsein in der Gesellschaft.

Engagement, das Zukunft schafft

Insgesamt wurden elf Projekte eingereicht – ein deutliches Zeichen für die Vielfalt an Ideen in Murau/Murtal. Durch den Abend führte Michaela Lukmann, die die Bedeutung regionaler Initiativen hervorhob. Der TRAUDI Regionalpreis steht damit für eine Zukunft, in der Kinderrechte nicht nur Thema sind, sondern aktiv umgesetzt werden – fair, inklusiv und mit Blick nach vorne.