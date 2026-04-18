Kettencrash auf B72: Neun Personen, zwei Kinder beteiligt

Ein Traktor, der in die Fahrbahn ragte, löste Samstagmittag auf der B72 einen folgenschweren Unfall aus. Neun Menschen waren beteiligt, darunter zwei Kleinkinder. Zwei Personen wurden verletzt.

Ein kurzer Moment auf der Weizer Straße hatte große Folgen: Gegen 12.20 Uhr war ein 78-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Weiz von Weiz in Richtung Anger unterwegs. Im Bereich Viertelfeistritz ragte plötzlich ein Traktor aus einer Grundstücksausfahrt in die erste Fahrspur. Der Lenker wich bei erlaubten 100 km/h nach links aus und übersah dabei offenbar einen überholenden Wagen. Der 60-jährige Fahrer auf der zweiten Spur war mit seiner Frau unterwegs, ebenfalls Richtung Anger. Durch das Ausweichmanöver kam es zur seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 60-Jährige wurde dabei auf die Gegenfahrbahn gedrängt. Dort prallte er gegen den Wagen eines 61-Jährigen, der mit seiner Frau und zwei Enkelkindern (ein und vier Jahre alt) bergabwärts unterwegs war.

Heftige Kollision: Ein Schwerverletzter, Kinder bleiben unverletzt

Bei der heftigen Kollision wurde der 60-Jährige schwer verletzt. Seine Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen. Beide wurden nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz ins LKH Weiz gebracht. Alle weiteren Beteiligten blieben unverletzt – auch die beiden Kinder. Sie wurden vorsorglich in die Kinderklinik des LKH Graz gebracht.

B72 nach Unfall gesperrt: 60 Kräfte im Einsatz

Obwohl es zu keinem Zusammenstoß mit dem Traktor kam, entstand an den drei beteiligten Autos erheblicher Sachschaden. Rund 60 Feuerwehkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Viertelfeistritz, Freiwilligen Feuerwehr Anger und Freiwillige Feuerwehr Oberfeistritz standen im Einsatz. Die B72 war bis etwa 14.50 Uhr gesperrt, eine Umleitung wurde eingerichtet.

Ermittlungen laufen: Traktor ragte wohl auf die Fahrbahn

Wie es genau zu dem Unfall kam, wird derzeit noch ermittelt. Laut Polizei dürfte der 61-jährige Traktorlenker gerade dabei gewesen sein, mit seiner mit Holz beladenen Maschine auf die Straße zu fahren. „Dabei dürfte der Traktor etwas auf die erste Fahrspur geragt sein, wodurch es zum folgenschweren Ausweichmanöver samt den folgenden Kollisionen kam. Hinweise auf eine Alkoholisierung konnten bei keinem der Unfallbeteiligten erhoben werden“, so die Landespolizeidirektion Steiermark.