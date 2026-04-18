Traktor stürzt 40 Meter ab: 26-Jährige verletzt

In Ratten (Bezirk Weiz) ist am Samstagnachmittag ein Traktor plötzlich ins Rollen geraten und über steiles Gelände abgestürzt. Eine 26-Jährige wurde dabei verletzt und ins LKH Weiz gebracht.

Ein routinierter Arbeitsschritt endet am Samstag, dem 18. April 2026, in einem Unfall: Gegen 14.15 Uhr war eine 26-Jährige aus dem Bezirk Weiz gemeinsam mit Angehörigen damit beschäftigt, ein Grundstück einzuzäunen. Der Traktor, den sie zuvor selbst abgestellt hatte, wurde dabei zur Ablage für Arbeitsmaterial genutzt. Als sie dieses von der montierten Kippmulde nehmen wollte, setzte sich das Fahrzeug unerwartet in Bewegung.

Versuch zu stoppen misslingt

Die junge Frau reagierte sofort und versuchte, in die Fahrerkabine zu gelangen, um den Traktor zu stoppen. Doch dieser Versuch misslang. In der Folge wurde sie vom rollenden Fahrzeug geschleudert und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Die Situation entwickelte sich binnen Sekunden zu einem gefährlichen Szenario.

40 Meter über steiles Gelände

Der Traktor rollte ungebremst rund 40 Meter über eine steile Wiese. Anschließend stürzte das Fahrzeug über einen noch steileren Abhang, wo es schließlich zum Stillstand kam. Die Bergung gestaltete sich entsprechend aufwendig. Das Rote Kreuz übernahm die Erstversorgung der Verletzten. Danach wurde die 26-Jährige ins LKH Weiz eingeliefert. Auch die Feuerwehr Ratten stand im Einsatz: Insgesamt 18 Kräfte kümmerten sich um die Bergung des abgestürzten Traktors.