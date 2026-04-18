Sonne, dann Schauer und Gewitter am Sonntag in der Steiermark

Am Sonntag, dem 19. April, zeigt sich das Wetter in der Steiermark zunächst noch unterschiedlich. Während es im Südosten noch einige Sonnenstunden gibt, sind in der Obersteiermark von Beginn an mehr Wolken unterwegs. „Vom Ausseer- bis zum Mariazellerland sind bereits am Vormittag erste Schauer möglich“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Im Laufe des Nachmittags greift mit einer schwachen Kaltfront unbeständigeres Wetter auf das ganze Land über. Dann muss verbreitet mit Regenschauern gerechnet werden, teils sind auch Gewitter dabei. Gleichzeitig frischt der Nordwestwind lebhaft bis kräftig auf, in Gewitternähe sind örtlich auch stürmische Böen möglich. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 16 und 21 Grad.