Bruder zu Tode vernachlässigt? Fall erneut vor Gericht

Über Monate hinweg soll die Frau ihren Bruder nicht ausreichend gepflegt und versorgt haben. Er soll schließlich an den Folgen gestorben sein. Sie wurde bereits verurteilt, hat jedoch Berufung eingelegt.

Am kommenden Mittwoch wird am Oberlandesgericht Graz (Steiermark) erneut wegen eines gravierenden Falls im Bezirk Murtal verhandelt. Eine Frau soll ihren geistig und körperlich beeinträchtigten Bruder über mehrere Monate hinweg stark vernachlässigt haben. Dadurch soll sich sein Gesundheitszustand so stark verschlechtert haben, dass er schließlich im vergangenen Juli verstarb.

Berufung nach Verurteilung: Fall erneut vor Gericht

Die Frau war als Erwachsenenvertreterin für ihn zuständig. Ihr wird vorgeworfen, ihn nicht ausreichend gepflegt, ihm zu wenig zu essen und zu trinken gegeben und ihn nicht regelmäßig umgelagert zu haben. Sie wurde bereits zu einer Freiheitsstrafe auf Bewährung von 15 Monaten sowie zu einer Geldstrafe von 180 Tagessätzen verurteilt. Dagegen ist sie vorgegangen: sie möchte eine geringere und erneut eine reine Bewährungsstrafe erreichen. Daher geht der Fall kommende Woche erneut vor Gericht.



