Schüler kämpfen um Traumreise nach Houston: „Gemeinsam schaffen wir das“

Eine Gruppe von talentierten Schülern, ein starker Zusammenhalt und der große Traum, eine einmalige Chance zu nutzen. Doch dafür brauchen sie dringend Unterstützung.

Ein Kernteam, unglaubliche Leistungen: Die 4C Remint-Klasse der Mittelschule Stainz (Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark) konnte sich in der diesjährigen FIRST LEGO League (FLL) ordentlich beweisen. Im Februar wurden sie sowohl Landessieger in Graz (Steiermark) als auch Staatsmeister in Innsbruck (Tirol). Im April konnten sie sich für das Europafinale in Leipzig qualifizieren.

Einmalige Channce für Schüler aus Stainz

Doch das ist längst noch nicht alles: Sie haben eine einmalige Chance erhalten, nämlich Österreich bei den World Finals der FIRST LEGO League in Houston (Texas) zu vertreten. Damit sich die jungen Talente ihren Traum erfüllen können, brauchen sie aber dringend Unterstützung. Reise-, Unterkunfts- und Teilnahmegebühren sowie Material bringen erhebliche Kosten mit sich. Insgesamt werden 25.000 Euro benötigt, um diesen Traum zu verwirklichen.

Was ist die FIRST LEGO League? Die FIRST LEGO League (FLL) ist ein internationaler MINT-Wettbewerb für Kinder und Jugendliche von 8–16 Jahren. Teams: bauen und programmieren autonome Roboter

entwickeln Forschungsprojekte zu realen Problemen

präsentieren ihre Lösungen vor einer Jury

dokumentieren ihr Robotdesign und ihre Entwicklungsprozesse Die Saison 2025/2026 steht unter dem Motto „UNEARTHED“ – Archäologie und das Erforschen der Vergangenheit.

Aufgeben kommt für die Schüler gar nicht in Frage

Was sie besonders macht? Sie sind verschiedene Persönlichkeiten mit unterschiedlichen Talenten, doch gemeinsam sind sie ein echtes Team. Einander zuzuhören und sich gegenseitig zu motivieren gehört für sie einfach dazu. Und aufzugeben? Das kommt für die Schüler überhaupt nicht in Frage. „Nach dem Motto ‚Wir schaffen das!‘ haben wir jede Herausforderung gemeistert“, betonen sie auf der Spendenplattform GoFundMe. „Unsere Erfahrungen sind nicht nur Wettbewerbserfolge, sie sind gelebter Zusammenhalt, Freundschaft und gemeinsames Wachsen.“

Jede Spende hilft: „Gemeinsam können wir es nach Houston schaffen“

Mit einer Spende wird nicht nur die Reise unterstützt. Jeder einzelne Beitrag bedeutet weit mehr: Er fördert Bildung, Teamgeist, Mut und die nächste Generation von Technikern, Forschern und Problemlösern. „Gemeinsam können wir es nach Houston schaffen! Vielen Dank für eure Unterstützung“, so das Kernteam der 4. Remint-Klasse der Mittelschule Stainz.