Nach Schneeschäden: Gleichenberger Bahn nimmt Betrieb wieder auf

Nach schweren Schneeschäden ist der „Dschungelexpress“ seit Samstag wieder in Betrieb. Damit ist er bis Herbst zwischen Feldbach, Gnas und Bad Gleichenberg unterwegs.

Die Gleichenberger Bahn, im Volksmund auch als „Dschungelexpress“ bekannt, ist eine elektrifizierte Regionalbahn durch dicht bewaldete Abschnitte von Feldbach über Paldau bis Gnas sowie weiter über Maierdorf und Trautmannsdorf nach Bad Gleichenberg. Starke Schneefälle haben jedoch dafür gesorgt, dass die Bahn nicht wie geplant in Betrieb gehen konnte. Mehr dazu hier: Massive Schäden nach Schneefall: Gleichenberger Bahn startet später.

Gleichenberger Bahn fährt wieder bis Herbst

Lange war sie unterbrochen, doch jetzt fährt sie ab 18. April wieder an Samstagen, Sonn- und Feiertagen. Weiters verkehrt die Gleichenberger Bahn auch an mehreren Freitagen im Juni und September, am ersten Freitag im Juli sowie im Oktober. Es gilt der Verbundtarif, auch das Klimaticket ist gültig.