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/ ©Judo-Club Bruck/Mur
Das Bild auf 5min.at zeigt den Judo-Club Bruck/Mur.
Der Judo-Club Bruck/Mur konnte in Gleisdorf ordentlich abräumen.
Weiz
19/04/2026
Judo-Tunier

Vier Medaillen – Brucker Judoka glänzen in Gleisdorf

Bei dem Judo-Turnier in Gleisdorf konnten die jungen Sportler aus Bruck ordentlich abräumen. Gleich vier Medaillen brachten sie nach Hause.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(53 Wörter)

Am vergangenen Samstag, dem 18. April, fand in Gleisdorf (Bezirk Weiz, Steiermark) ein Turnier statt. Die Judoka vom Judo-Club Bruck an der Mur konnten dabei besondere Erfolge erzielen. Gleich fünf junge Kampfsportler konnten sich beweisen und einige von ihnen schafften es bis auf das Podium.

Judo-Tunier in Gleisdorf: Das sind die Ergebnisse

U10
– Lukas Florian 1 (Gold)
– Prettenhofer Jannik 3 (Bronze)

U12
– Lukas Tobias sammelte Wettkamperfahrung

U14
– Prettenhofer Jonas 3 (Bronze)

U16
– Siegl Nico 1 (Gold)

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