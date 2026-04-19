Vier Medaillen – Brucker Judoka glänzen in Gleisdorf

Bei dem Judo-Turnier in Gleisdorf konnten die jungen Sportler aus Bruck ordentlich abräumen. Gleich vier Medaillen brachten sie nach Hause.

Am vergangenen Samstag, dem 18. April, fand in Gleisdorf (Bezirk Weiz, Steiermark) ein Turnier statt. Die Judoka vom Judo-Club Bruck an der Mur konnten dabei besondere Erfolge erzielen. Gleich fünf junge Kampfsportler konnten sich beweisen und einige von ihnen schafften es bis auf das Podium.