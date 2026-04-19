/ ©Judo-Club Bruck/Mur
Vier Medaillen – Brucker Judoka glänzen in Gleisdorf
Bei dem Judo-Turnier in Gleisdorf konnten die jungen Sportler aus Bruck ordentlich abräumen. Gleich vier Medaillen brachten sie nach Hause.
Am vergangenen Samstag, dem 18. April, fand in Gleisdorf (Bezirk Weiz, Steiermark) ein Turnier statt. Die Judoka vom Judo-Club Bruck an der Mur konnten dabei besondere Erfolge erzielen. Gleich fünf junge Kampfsportler konnten sich beweisen und einige von ihnen schafften es bis auf das Podium.
Judo-Tunier in Gleisdorf: Das sind die Ergebnisse
U10
– Lukas Florian 1 (Gold)
– Prettenhofer Jannik 3 (Bronze)
U12
– Lukas Tobias sammelte Wettkamperfahrung
U14
– Prettenhofer Jonas 3 (Bronze)
U16
– Siegl Nico 1 (Gold)
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