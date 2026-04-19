Starkregen und Sturm: „Gelbe“ Unwetterwarnung für die Steiermark

Überflutungen, herumfliegende Gegenstände: Eine Kaltfront bringt am Nachmittag Gewitter mit Starkregen in die Steiermark. Die Experten sprechen eine Warnung aus.

Am Sonntag kommt es zu Gewittern in der Steiermark.

Am Sonntag kommt es zu Gewittern in der Steiermark.

Der Sonntag hat eigentlich ziemlich sonnig gestartet, doch ab Mittag soll es langsam ungemütlich werden. Denn eine Kaltfront bringt vom Westen Regen und auch Gewitter. Sowohl die Unwetterzentrale Österreich als auch die GeoSphere Austria geben eine „gelbe Warnung“ für die Steiermark aus. Bereits am Samstag wurde vor Unwettern gewarnt. Mehr dazu hier: „Einzelne kräftigere Gewitter“: Kaltfront zieht über Österreich.

©GeoSphere Austria Am Sonntag ziehen Gewitter über die Steiermark.

Gewitter ziehen über die Steiermark

Über nahezu die gesamte Steiermark sollen bis zum Abend Gewitter mit Starkregen ziehen. Dadurch kann es lokal zu überfluteten Kellern, Straßen und kleinen Muren kommen. Auch die Blitzschlaggefahr darf nicht unterschätzt werden, da Bäume in Brand gesteckt oder Stromausfällen auftreten können.

Wie bereitest du dich auf Gewitter vor? Ich verfolge die Wetterwarnungen genau und bleibe vorsichtig. Ich räume Gartenmöbel weg und sichere Fenster und Türen. Ich bleibe entspannt. Meistens geht’s glimpflich aus. Ich habe mich noch nie aktiv vorbereitet. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Sturmwarnung in der Steiermark

„In Gewitternähe ist kurzzeitig zum Teil auch mit stürmischen Windböen zu rechnen“, so die Experten der GeoSphere Austria. Dadurch könnten Gegenstände herumgewirbelt werden, Äste abbrechen und Bäume umfallen. Auch Hagel bis zu 2–3 Zentimeter ist laut Skywarn im Bereich des Möglichen.

Das solltest du bei Unwettergefahr tun

Die Meterologen empfehlen, Fenster, Türen und Garagentore sowie Dachfenster und Lichtkuppeln zu schließen. Gewässer sollten unbedingt gemieden werden, und auch im Gebirge gilt: rechtzeitig Schutz suchen. „Landen Sie Sportfluggeräte frühzeitig, laufen Sie mit Booten zügig Häfen an“, betonten die Meteorologen.