Diese Aktion im April rettet Leben – so kannst du mitmachen

Egal ob für Operationen, schweren Krankheiten oder gar Notfällen: Blutkonserven werden in der STeiermark täglich benötigt. Deshalb werden bis Ende April noch dringend Blutspender gesucht.

Jedes Jahr werden in der Steiermark etwa 50.000 Blutkonserven für die Versorgung der Bevölkerung benötigt. Deshalb sind mehrere Abnahmeteams des Roten Kreuzes Steiermark täglich rund um die Uhr im Einsatz, um den großen Bedarf an Blut für den Notfall zu decken. Dabei sind sie aber die mithilfe von zahlreichen Spendern angewiesen.

Gehst du Blutspenden? Ja Nein Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Wer darf Blut spenden?

Etwa eine halbe Stunde dauert eine Blutspende. Dabei kann jeder der gesund und zwischen 18. und 70. Jahre alt ist zur Spende gehen. Das Mindestgewicht liegt bei 50 Kilogramm. Außerdem müssen gewisse gesundheitliche Vorraussetzungen erfüllt werden. Nähere Informationen findest du bei den Blutspendekriterien A–Z auf der Homepage des Roten Kreuzes. Im April gibt es noch jede Menge Termine – für alle die Leben retten wollen und eine halbe Stunde Zeit haben.

Ort Location Tag Datum Uhrzeit Gasen (8616) Kultursaal MO 20.04. 16:00 – 19:00 Irdning-Donnersbachtal (8952) Pfarrsaal Irdning MO 20.04. 11:00 – 14:00 / 15:00 – 18:00 Bärnbach (8572) Volkshaus MO 20.04. 15:00 – 19:00 Graz (8010) Studentenwohnheim – Festsaal MO 20.04. 17:00 – 20:00 Pölfing-Brunn (8544) Volksheim DI 21.04. 16:30 – 19:00 Ilztal (8211) FF Preßguts DI 21.04. 16:00 – 19:00 Graz (8036) LKH Uniklinikum VIP Raum DI 21.04. 11:00 – 14:00 Graz (8020) JUFA Hotel Seminarraum DI 21.04. 16:00 – 19:00 Graz (8020) FH JOANNEUM DI 21.04. 11:00 – 17:00 Mureck (8480) Landesberufsschule MI 22.04. 16:00 – 19:00 Nestelbach bei Graz (8302) FF MI 22.04. 16:30 – 19:00 Ramsau am Dachstein (8972) Zentrum MI 22.04. 12:00 – 14:00 Öblarn (8960) Grimmingsaal MI 22.04. 16:00 – 19:00

Wie funktioniert eine Blutspende?

Wenn du Fragen rund ums Blutspenden haben solltest, hilft dir die kostenlose Servicenummer 0800 190 190 weiter. Alle aktuellen Blutspendetermine in ganz Österreich findest du auch online auf www.blut.at.