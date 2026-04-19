Skip to content
Region auswählen:
/ ©reneknabl.com
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Mitarbeiter des Roten Kreuzes, der eine Blutspende abnimmt.
In der Steiermark kann man bis Ende April noch Blutspenden.
Steiermark
19/04/2026
Blutspenden

Diese Aktion im April rettet Leben – so kannst du mitmachen

Egal ob für Operationen, schweren Krankheiten oder gar Notfällen: Blutkonserven werden in der STeiermark täglich benötigt. Deshalb werden bis Ende April noch dringend Blutspender gesucht.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(220 Wörter)

Jedes Jahr werden in der Steiermark etwa 50.000 Blutkonserven für die Versorgung der Bevölkerung benötigt. Deshalb sind mehrere Abnahmeteams des Roten Kreuzes Steiermark täglich rund um die Uhr im Einsatz, um den großen Bedarf an Blut für den Notfall zu decken. Dabei sind sie aber die mithilfe von zahlreichen Spendern angewiesen.

Gehst du Blutspenden?

Ja
Nein

Wer darf Blut spenden?

Etwa eine halbe Stunde dauert eine Blutspende. Dabei kann jeder der gesund und zwischen 18. und 70. Jahre alt ist zur Spende gehen. Das Mindestgewicht liegt bei 50 Kilogramm. Außerdem müssen gewisse gesundheitliche Vorraussetzungen erfüllt werden. Nähere Informationen findest du bei den Blutspendekriterien A–Z auf der Homepage des Roten Kreuzes. Im April gibt es noch jede Menge Termine – für alle die Leben retten wollen und eine halbe Stunde Zeit haben.

OrtLocationTagDatumUhrzeit
Gasen (8616)KultursaalMO20.04.16:00 – 19:00
Irdning-Donnersbachtal (8952)Pfarrsaal IrdningMO20.04.11:00 – 14:00 / 15:00 – 18:00
Bärnbach (8572)VolkshausMO20.04.15:00 – 19:00
Graz (8010)Studentenwohnheim – FestsaalMO20.04.17:00 – 20:00
Pölfing-Brunn (8544)VolksheimDI21.04.16:30 – 19:00
Ilztal (8211)FF PreßgutsDI21.04.16:00 – 19:00
Graz (8036)LKH Uniklinikum VIP RaumDI21.04.11:00 – 14:00
Graz (8020)JUFA Hotel SeminarraumDI21.04.16:00 – 19:00
Graz (8020)FH JOANNEUMDI21.04.11:00 – 17:00
Mureck (8480)LandesberufsschuleMI22.04.16:00 – 19:00
Nestelbach bei Graz (8302)FFMI22.04.16:30 – 19:00
Ramsau am Dachstein (8972)ZentrumMI22.04.12:00 – 14:00
Öblarn (8960)GrimmingsaalMI22.04.16:00 – 19:00

Wie funktioniert eine Blutspende?

Wenn du Fragen rund ums Blutspenden haben solltest, hilft dir die kostenlose Servicenummer 0800 190 190 weiter. Alle aktuellen Blutspendetermine in ganz Österreich findest du auch online auf www.blut.at.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: