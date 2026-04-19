Diese Aktion im April rettet Leben – so kannst du mitmachen
Egal ob für Operationen, schweren Krankheiten oder gar Notfällen: Blutkonserven werden in der STeiermark täglich benötigt. Deshalb werden bis Ende April noch dringend Blutspender gesucht.
Jedes Jahr werden in der Steiermark etwa 50.000 Blutkonserven für die Versorgung der Bevölkerung benötigt. Deshalb sind mehrere Abnahmeteams des Roten Kreuzes Steiermark täglich rund um die Uhr im Einsatz, um den großen Bedarf an Blut für den Notfall zu decken. Dabei sind sie aber die mithilfe von zahlreichen Spendern angewiesen.
Gehst du Blutspenden?
Wer darf Blut spenden?
Etwa eine halbe Stunde dauert eine Blutspende. Dabei kann jeder der gesund und zwischen 18. und 70. Jahre alt ist zur Spende gehen. Das Mindestgewicht liegt bei 50 Kilogramm. Außerdem müssen gewisse gesundheitliche Vorraussetzungen erfüllt werden. Nähere Informationen findest du bei den Blutspendekriterien A–Z auf der Homepage des Roten Kreuzes. Im April gibt es noch jede Menge Termine – für alle die Leben retten wollen und eine halbe Stunde Zeit haben.
|Ort
|Location
|Tag
|Datum
|Uhrzeit
|Gasen (8616)
|Kultursaal
|MO
|20.04.
|16:00 – 19:00
|Irdning-Donnersbachtal (8952)
|Pfarrsaal Irdning
|MO
|20.04.
|11:00 – 14:00 / 15:00 – 18:00
|Bärnbach (8572)
|Volkshaus
|MO
|20.04.
|15:00 – 19:00
|Graz (8010)
|Studentenwohnheim – Festsaal
|MO
|20.04.
|17:00 – 20:00
|Pölfing-Brunn (8544)
|Volksheim
|DI
|21.04.
|16:30 – 19:00
|Ilztal (8211)
|FF Preßguts
|DI
|21.04.
|16:00 – 19:00
|Graz (8036)
|LKH Uniklinikum VIP Raum
|DI
|21.04.
|11:00 – 14:00
|Graz (8020)
|JUFA Hotel Seminarraum
|DI
|21.04.
|16:00 – 19:00
|Graz (8020)
|FH JOANNEUM
|DI
|21.04.
|11:00 – 17:00
|Mureck (8480)
|Landesberufsschule
|MI
|22.04.
|16:00 – 19:00
|Nestelbach bei Graz (8302)
|FF
|MI
|22.04.
|16:30 – 19:00
|Ramsau am Dachstein (8972)
|Zentrum
|MI
|22.04.
|12:00 – 14:00
|Öblarn (8960)
|Grimmingsaal
|MI
|22.04.
|16:00 – 19:00
Wie funktioniert eine Blutspende?
Wenn du Fragen rund ums Blutspenden haben solltest, hilft dir die kostenlose Servicenummer 0800 190 190 weiter. Alle aktuellen Blutspendetermine in ganz Österreich findest du auch online auf www.blut.at.