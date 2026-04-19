„Kopfweh Österreich“ bei Dreiländertagung vertreten

In Graz engagiert sich eine Medizinstudentin für mehr Sichtbarkeit von Kopfschmerzen: Gemeinsam mit einem Team aus ganz Österreich macht sie bei einer wichtigen Fachtagung auf die Situation von Betroffenen aufmerksam.

„Mein Name ist Tamara Brandstätter, ich bin Medizinstudentin an der Med Uni Graz und leite das Team Steiermark der bundesweiten Selbsthilfeorganisation Kopfweh Österreich.“ Mit diesem Engagement schlägt sie eine Brücke zwischen Theorie und Praxis. Für sie ist klar: Kopfschmerzen sind mehr als nur ein kurzfristiges Problem. Gerade Migräne betrifft viele Menschen im Alltag massiv. Dennoch wird die Erkrankung oft nicht ernst genug genommen. Genau hier setzt ihre Arbeit an.

Eine Million Betroffene in Österreich

Bis zu eine Million Menschen in Österreich leiden an Migräne oder anderen Kopfschmerzerkrankungen. Trotz dieser hohen Zahl fehlt es häufig an Aufmerksamkeit. Viele Betroffene fühlen sich allein gelassen oder nicht ausreichend informiert. Die Selbsthilfeorganisation Kopfweh Österreich will das ändern. Sie vernetzt Betroffene, stellt Informationen bereit und rückt das Thema stärker ins öffentliche Bewusstsein.

Auftritt bei wichtiger Fachtagung

Ein zentraler Schritt ist die Teilnahme an der Dreiländertagung Kopfschmerz. Diese zählt zu den wichtigsten Veranstaltungen im deutschsprachigen Raum rund um Migräne und Co. Vor Ort vertreten Tamara Brandstätter, ihre Kollegin Joy vom Kopfwehtelefon sowie Barbara aus Niederösterreich die Organisation. Ziel ist es, mit Ärztinnen und Ärzten sowie weiteren Fachpersonen ins Gespräch zu kommen. So soll Kopfweh Österreich bekannter werden und mehr Menschen erreichen.

Neue Impulse für Betroffene

Die Tagung bietet nicht nur Austausch, sondern auch neue Erkenntnisse. Aktuelle wissenschaftliche Entwicklungen spielen dabei eine große Rolle. Diese Informationen will das Team direkt in seine Arbeit einfließen lassen. Damit sollen Betroffene künftig noch besser unterstützt werden. Gleichzeitig bleibt der Fokus klar: praktische Hilfe im Alltag.

Einblick und Austausch erwünscht

Schon im Vorfeld bietet das Team Gespräche und Einblicke an. Themen sind etwa die Situation von Migräne-Betroffenen in Österreich oder die Rolle von Selbsthilfeorganisationen. Auch aktuelle Herausforderungen in der Versorgung werden angesprochen. Nach der Tagung folgt eine Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse. So bleibt das Thema nicht nur in der Fachwelt, sondern erreicht auch die Öffentlichkeit.