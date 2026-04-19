Frontalcrash in letzter Sekunde verhindert – Radfahrer landet in Graben

Ein Moment der Unachtsamkeit hätte schwer enden können: Auf der Ilzbergstraße verhinderte ein Radfahrer eine Frontalkollision und wurde dabei selbst verletzt.

Kurz nach 12 Uhr kam es am Sonntag, 19. April 2026, auf der L392 im Gemeindegebiet von Puch bei Weiz (Steiermark) zu einem Verkehrsunfall. Ein 67-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Weiz geriet laut eigenen Angaben auf die Gegenfahrbahn. Genau in diesem Moment kam ihm ein Radfahrer entgegen.

Ausweichmanöver verhindert Schlimmeres

Der 46-jährige Biker reagierte geistesgegenwärtig. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, wich er aus. Dieses Manöver verhinderte zwar die direkte Kollision, hatte jedoch Folgen: Der Mann kam dabei in einen Straßengraben und stürzte. Durch den Sturz erlitt der Radfahrer Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde nach der Erstversorgung ins LKH Weiz gebracht. Weitere Details zu seinem Zustand sind derzeit nicht bekannt. Ein durchgeführter Alkotest verlief bei beiden Beteiligten negativ.