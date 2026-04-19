Vier Tore nach der Pause: Hartberg und Rapid trennen sich 2:2

Am Sonntag, dem 19. April, traf der TSV Hartberg in der Meistergruppe der Bundesliga auf Rapid Wien. In der 27. Runde musste der SK Rapid auswärts in Hartberg bestehen.

In der 27. Runde der ADMIRAL Bundesliga kam es am Sonntagnachmittag, dem 19. April, zum Duell zwischen dem TSV Hartberg und Rapid Wien. Während die Gastgeber zuletzt auf einen Erfolg warten mussten, reisen die Wiener mit dem Ziel an, ihre Position im oberen Tabellendrittel zu festigen. Schon im letzten Aufeinandertreffen der beiden Teams zeigte sich, wie eng es zwischen Hartberg und Rapid zugeht.

Späte Führung für Hartberg vor der Pause

Kurz vor der Pause stellte Hartberg das Spiel auf den Kopf. Nach einer Ecke setzte sich Schopp im Kopfballduell durch und legte den Ball auf Spendlhofer ab. Der Routinier reagierte geistesgegenwärtig und hob den Ball sehenswert über Rapid-Keeper Hedl ins Tor. Damit gingen die Steirer mit einer 1:0-Führung in die Halbzeitpause.

Torreiche zweite Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann mit einem echten Schlagabtausch. Nur wenige Augenblicke nach Wiederanpfiff fand Rapid zurück ins Spiel: Nach einer Flanke von Ahoussou legte Seidl im Strafraum fürBolla ab, dessen Abschluss noch abgefälscht wurde und zum 1:1 im Tor landete. Doch die Antwort der Hartberger folgte prompt. Nach einer Ecke kam Pazourek zum Schuss, der Ball wurde von Ahoussou unglücklich mit der Schulter abgefälscht und rollte zur erneuten Führung für die Steirer ins Netz – 2:1. In weiterer Folge blieb das Spiel offen und Rapid kam erneut zurück. Ein weiter Ball fand den eingewechselten Dahl, der sich im Duell durchsetzte und zum 2:2-Ausgleich traf.