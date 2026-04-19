„Kamin-Drama“ mit Federn: Zwei Käuze steckten fest

urioser Einsatz in Mariazell: Gleich zwei Käuze saßen in einem Kaminrohr fest. Die Feuerwehr rückte aus und wurde überraschend gleich doppelt gebraucht.

In Mariazell wurde die Freiwillige Feuerwehr am Sonntag, dem 19. April, zu einem tiereischen n Einsatz gerufen. Im Ortsteil Rechengraben ging es laut Erstmeldung um eine Kleintierrettung aus einem Ofenrohr. Was zunächst nach einer schnellen Hilfe für ein einzelnes Tier klang, entwickelte sich vor Ort zu einer kleinen Überraschung.

Erster Kauz schnell entdeckt

Insgesamt zehn Einsatzkräfte machten sich rasch auf den Weg. Am Einsatzort angekommen, fanden sie einen Kauz vor, der in einem Kaminrohr feststeckte und sich nicht mehr selbst befreien konnte. Die Florianis reagierten sofort, begannen mit dem Abbau des Rohres und konnten das Tier rasch aus seiner misslichen Lage befreien.

Plötzlich ein zweites Geräusch

Doch damit war der Einsatz noch nicht vorbei. Während die Feuerwehrleute arbeiteten, war weiterhin ein Kratzen aus dem Inneren des Kaminrohres zu hören. Ein genauerer Blick bestätigte den Verdacht: Es war nicht nur ein Kauz in Not. Ein zweiter Vogel hatte sich ebenfalls im Rohr verfangen.

©FF Mariazell/Zach D. | Die Freiwillige Feuerwehr Mariazell rettete die Tiere unverletzt aus dem Rohr.

Auch zweiter Vogel gerettet

Mit viel Vorsicht setzten die Einsatzkräfte ihre Arbeit fort und konnten schließlich auch den zweiten Kauz befreien. Beide Tiere überstanden das Abenteuer unverletzt und wurden nach der Rettung wieder in die Freiheit entlassen. Nach rund einer halben Stunde war der tierische Einsatz erfolgreich abgeschlossen. Was als einfache Kleintierrettung begann, wurde zu einer doppelten Befreiungsaktion – mit glücklichem Ausgang für beide gefiederten Gäste, wie die Freiwillige Feuerwehr Mariazell berichtet.