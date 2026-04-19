Gewitter überrascht 19-jährigen Wiener am Hochschwab

Im Hochschwabgebiet bei Thörl ist ein 19-jähriger Wiener am Sonntag von einem Gewitter überrascht worden. Nur dank einer Biwakschachtel und einer aufwendigen Rettung blieb er unverletzt.

Was als normale Wanderung begann, endete für einen 19-Jährigen in einer gefährlichen Situation. Der junge Wiener war am Sonntagnachmittag, dem 19. April 2026, im Hochschwabgebiet unterwegs. Sein Ziel: der Gipfel über das Trawiestal. Doch beim Abstieg änderte sich die Lage schlagartig. Gegen 14 Uhr zog eine Gewitterfront auf – mitten im alpinen Gelände.

Schutz in letzter Minute

Als das Wetter umschlug, musste der Wanderer rasch reagieren. Er fand Zuflucht in einer Biwakschachtel, einer einfachen Schutzhütte für Notfälle. Dort konnte er sich vor Regen und Kälte schützen und setzte gleichzeitig einen Notruf ab. Ohne diese Möglichkeit hätte die Situation schnell kritisch werden können.

Schwierige Rettungsaktion

Nach dem Notruf wurde eine Rettung eingeleitet. Die Bergrettung Thörl und die Alpinpolizei arbeiteten eng zusammen. Doch das schlechte Wetter machte den Einsatz zunächst schwierig: Ein Flug des Polizeihubschraubers war vorerst nicht möglich. Erst als sich die Wetterlage besserte, konnte die Crew starten.

Unterkühlt ins Tal geflogen

Schließlich gelang es dem Polizeihubschrauber, zur Biwakschachtel zu fliegen. Der 19-Jährige war zu diesem Zeitpunkt bereits stark unterkühlt und durchnässt. Er wurde an Bord genommen und sicher ins Tal gebracht. „Nach Besserung des Wetters gelang es der Crew des Polizeihubschraubers zu der Biwakschachtel zu fliegen und den unterkühlten, durchnässten 19-Jährigen an Bord zu nehmen und ins Tal zu fliegen“, so die Landespolizeidirektion Steiermark.