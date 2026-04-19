Motorrad stürzt Böschung hinab – Lenker schwer verletzt

Auf der B24 Hochschwabstraße bei der Prescenyklause ist es am Samstagnachmittag zu einem schweren Motorradunfall gekommen. Mehrere Einsatzkräfte standen im Einsatz, der Verletzte wurde per Hubschrauber ins Spital geflogen.

Am Samstagnachmittag, dem 18. April, gegen 16.20 Uhr schrillten die Alarmglocken: Die Landesleitzentrale verständigte die Einsatzkräfte zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B24 Hochschwabstraße. Im Bereich der Prescenyklause war ein Motorradlenker aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. In weiterer Folge stürzte er über eine Böschung. Dabei zog sich der Lenker schwere Verletzungen zu.

Rasche Hilfe vor Ort

Die medizinische Erstversorgung übernahmen das Rote Kreuz Wildalpen sowie die Crew des Notarzthubschraubers C17. Die Einsatzkräfte arbeiteten Hand in Hand, um den Verletzten so schnell wie möglich zu stabilisieren. Nach der Erstversorgung wurde der Mann in stabilem Zustand per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Großaufgebot an Einsatzkräften

Neben dem Rettungsdienst standen mehrere Organisationen im Einsatz. Die Feuerwehren Wildalpen, Gußwerk und Mariazell rückten ebenso aus wie die Bergrettung Mariazellerland und die Polizeiinspektion Mariazell. Gemeinsam sorgten sie für einen reibungslosen Ablauf der Rettungsmaßnahmen.

Aufwendige Bergung des Motorrads

Die Feuerwehr Wildalpen sicherte gemeinsam mit der Polizei die Unfallstelle ab und unterstützte die Arbeiten vor Ort. Die Bergung des beschädigten Motorrads gestaltete sich aufwendig: Die Feuerwehr Mariazell übernahm diese mit Unterstützung der Feuerwehr Gußwerk. Mithilfe des Hebekrans eines schweren Rüstfahrzeugs wurde das Motorrad geborgen, auf einen Transportanhänger verladen und anschließend sicher abtransportiert.