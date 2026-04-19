Montag: Sonne und Wind, aber deutlich kühler in der Steiermark

Am Montag, dem 19. April, zeigt sich das Wetter in der Steiermark überwiegend freundlich. „Über weite Strecken bleibt es trocken und sonnig“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Mit teils lebhaftem Nordwestwind ziehen jedoch immer wieder dichtere Wolkenfelder durch. Vor allem am Nachmittag sind im Oberen Murtal und in der Weststeiermark einzelne Regenschauer möglich. Insgesamt bleibt es aber meist trocken. Die Temperaturen gehen im Vergleich zu den Vortagen deutlich zurück: Nach Frühwerten zwischen 3 und 8 Grad werden am Nachmittag nur noch 13 bis 17 Grad erreicht.