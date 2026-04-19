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Bild auf 5min.at zeigt die Grazer Innenstadt.
Viel Sonne, aber kühler: Der Nordwestwind bringt frische Luft in die Steiermark.
Steiermark
19/04/2026
Prognose

Montag: Sonne und Wind, aber deutlich kühler in der Steiermark

Der Montag bringt der Steiermark wieder mehr Sonne. Mit Nordwestwind bleibt es jedoch spürbar kühler als zuletzt.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(96 Wörter)

Am Montag, dem 19. April, zeigt sich das Wetter in der Steiermark überwiegend freundlich. „Über weite Strecken bleibt es trocken und sonnig“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Mit teils lebhaftem Nordwestwind ziehen jedoch immer wieder dichtere Wolkenfelder durch. Vor allem am Nachmittag sind im Oberen Murtal und in der Weststeiermark einzelne Regenschauer möglich. Insgesamt bleibt es aber meist trocken. Die Temperaturen gehen im Vergleich zu den Vortagen deutlich zurück: Nach Frühwerten zwischen 3 und 8 Grad werden am Nachmittag nur noch 13 bis 17 Grad erreicht.

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