„Unwetterfront“: Warum am Sonntag hunderte Einsatzkräfte im Einsatz waren

215 Einsatzkräfte, 36 Feuerwehren und ein realistisches Unwetter-Szenario: Im Großraum Neumarkt und Mühlen wurde der Ernstfall geprobt. Was wie ein Großeinsatz wirkte, war eine der größten Katastrophenschutzübungen der Region.

Am Sonntag, dem 19. April fand im Großraum Neumarkt und Mühlen eine umfangreiche Übung des Katastrophenhilfsdienstes (KHD) der Feuerwehrbereiche Murau, Judenburg und Knittelfeld statt. Ziel war es, unter möglichst realistischen Bedingungen das Zusammenwirken der Einsatzkräfte bei einer großflächigen Schadenslage zu trainieren. Aus den drei Bereichen nahmen insgesamt 36 Feuerwehren mit 45 Fahrzeugen und 215 Einsatzkräften an der Übung teil.

Einsatzkräfte „kämpften“ gegen Unwetterfront

Als Szenario wurde eine fiktive Unwetterfront angenommen, die eine Vielzahl an Schadenslagen verursachte. Die Einsatzkräfte hatten dabei mehrere Aufgaben parallel zu bewältigen: Ein ausgedehnter Waldbrand musste bekämpft, Verkehrswege freigemacht, Gebäude vor eindringendem Wasser geschützt sowie ein Hangrutsch gesichert werden. Neben den Feuerwehren waren auch die Bergrettung sowie das Rote Kreuz in die Übung eingebunden, wodurch das Zusammenspiel verschiedener Einsatzorganisationen realitätsnah geprobt werden konnte.

©HLM d. V. Mario Lercher – BFV Murau

Hohe Einsatzbereitschaft und professionelle Zusammenarbeit

Ein Bild von der Leistungsfähigkeit der eingesetzten Kräfte machten sich unter anderem Vertreter aus Verwaltung und Politik. Anwesend waren Gernot Esterl von der Bezirkshauptmannschaft Murau sowie Josef Maier von der Gemeinde Neumarkt. Ebenso begleiteten die Bereichsfeuerwehrkommandanten OBR Johann Ritzinger (BFV Murau), OBR Harald Schaden (BFV Judenburg) und LFR Erwin Grangl (BFV Knittelfeld) die Übung. Der KHD-Kommandant des BFV Murau, ABI Michael Hendel, zeigte sich mit dem Verlauf der Übung sehr zufrieden und betonte die hohe Einsatzbereitschaft sowie die professionelle Zusammenarbeit aller Beteiligten. Der Einsatzstab wurde vom Bereichsfeuerwehrverband Murau gestellt.

Neue Führungssoftware im Einsatz

Im Zuge der Übung kam zudem eine neue Führungssoftware des Landesfeuerwehrverbandes Steiermark erstmals umfassend zum Einsatz. Diese wurde erst kürzlich in den steirischen Bereichsfeuerwehrverbänden ausgerollt und konnte unter realistischen Bedingungen erfolgreich getestet werden. Die Übung unterstrich eindrucksvoll die Bedeutung regelmäßiger Trainings und der überregionalen Zusammenarbeit, um im Ernstfall bestmöglich vorbereitet zu sein.