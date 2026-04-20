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/ ©BMI / Gerd Pachauer
Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen ist ein Polizist, der bei einem Auto steht und einen Führerschein anschaut.
Die steirische Polizei kündigt landesweite Schwerpunktaktion an.
Steiermark
20/04/2026
20. bis 26. April

Alarmierende Unfallzahlen: Polizei startet groß angelegte Kontrollwoche

Am 20. April 2026 startet die Polizei in der Steiermark eine landesweite Verkehrsschwerpunktwoche, in der vor allem auf die Überwachung der Geschwindigkeit im Straßenverkehr eingegangen wird.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(88 Wörter)

Die Unfallstatistik für 2025 belegt eindeutig: 5.605 Personenschadenunfälle, bei denen 68 Personen getötet, 1.339 Personen schwere und 5.656 leichte Verletzungen erlitten hatten, waren zu verzeichnen. Die Hauptunfallursachen nach der Verkehrsunfallstatistik sind Unachtsamkeit/Ablenkung, überhöhte Geschwindigkeit, Alkohol- und Drogeneinfluss sowie zu geringer Sicherheitsabstand. Die Landespolizeidirektion Steiermark, Landesverkehrsabteilung, führt in Zusammenarbeit mit den Stadt- und Bezirkspolizeikommanden in der Zeit von 20. bis 26. April 2026 eine koordinierte landesweite Schwerpunktaktion durch. Dazu werden von allen involvierten Polizeidienststellen intensive Überwachungstätigkeiten, vor allem in Bezug auf Geschwindigkeit, vorgenommen.

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