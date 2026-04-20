„Kurz eingeschlafen“: Zwei Verletzte nach Unfall auf der A2

Gegen 3.30 Uhr war ein 39-jähriger rumänischer Autofahrer mit drei weiteren Männern (22, 47 und 48 Jahre alt) auf der A2 Südautobahn in Fahrtrichtung Kärnten unterwegs. Auf Höhe Straßenkilometer 203,850 dürfte er eigenen Angaben zufolge kurz eingeschlafen und von der Fahrbahn abgekommen sein. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug. Dabei wurden der 47-Jährige schwer und der 48-Jährige leicht verletzt. Sie wurden nach der Erstversorgung ins UKH Graz eingeliefert. Der Fahrzeuglenker sowie der 22-Jährige blieben unverletzt. Die Feuerwehren Mooskirchen und Steinberg waren mit insgesamt 24 Kräften und vier Fahrzeugen im Einsatz.

©Feuerwehr Mooskirchen