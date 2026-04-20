Insolvenz: Steirische Baufirma mit 26 Mitarbeitern muss schließen

Der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) gibt bekannt, dass die Herischko Dach GmbH beim Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz einen Antrag auf Eröffnung eines Konkursverfahrens eingebracht hat.

Der Dachdecker- und Spenglerbetrieb Herischko Dach GmbH mit Sitz in Schwanberg (Bezirk Deutschlandsberg) in der Steiermark wurde im Jahr 2020 gegründet Im Unternehmen sind aktuell 26 Dienstnehmer beschäftigt. Im Insolvenzantrag verweist man darauf, dass bei diversen Aufträgen insbesondere bei einigen Großprojekten die ursprüngliche Kalkulation nicht aufrecht erhalten werden konnte, dies vor allem aufgrund von gestiegenen Kosten für Rohstoffe, Dienstnehmer, etc, sodass diese keine Kostendeckung mehr brachten. Hinzu kommen Auftragsverschiebungen bzw. -stornierungen. Der dadurch verursachten Belastung der Liquidität konnte durch eingeleitete Restrukturierungsmaßnahmen nicht ausreichen begegnet werden.

Aktiva und Passiva

Die Verbindlichkeiten betragen laut vorgelegter Vermögensaufstellung rund 928.000 Euro, wovon rund 203.000 Euro auf Bankverbindlichkeiten entfallen, Lieferanten schuldet man rund 288.000 Euro, der Rest entfällt auf Dienstnehmerforderungen bzw. Steuer- und Abgabenrückstände. Die Aktiva bringt man mit rund 565.000 Euro in Ansatz, wobei wesentlicher Aktivposten die offenen Kundenforderungen mit rund 450.000 Euro sind, deren Einbringlichkeit abzuwarten bleibt. Die vorhandenen Rohstoffe bzw. das Warenlager wurde aufgrund der Insolvenzsituation massiv auf rund 59.000 Euro abgewertet. Der Fuhrpark wird mit rund 55.000 Euro angesetzt.

Keine Fortführung

„Eine Fortführung des Unternehmens wird nicht angestrebt, zumal eine (Vor-)Finanzierung für Aufträge nicht möglich erscheint. Man erklärt sich daher bereits im Insolvenzantrag mit der Schließung des Unternehmens für einverstanden“, gibt der AKV in einer Aussendung am Montag bekannt.