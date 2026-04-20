Tierischer Einsatz: Zwei Käuze aus Kamin gerettet

Am Sonntag wurde die Freiwillige Feuerwehr Mariazell zu einer Kleintierrettung in den Ortsteil Rechengraben alarmiert. Insgesamt zehn Einsatzkräfte rückten aus, nachdem gemeldet worden war, dass sich ein Tier in einem Ofenrohr befand. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Kauz in einem Kaminrohr festsaß und sich nicht mehr selbst befreien konnte.

Zweiter Kauz entdeckt

Die Feuerwehr begann umgehend mit dem Abbau des Rohres und konnte das Tier rasch retten. Während der Arbeiten bemerkten die Einsatzkräfte jedoch weitere Geräusche aus dem Inneren. Bei genauerer Kontrolle wurde schließlich ein zweiter Kauz entdeckt, der ebenfalls im Rohr gefangen war. Auch das zweite Tier konnte vorsichtig geborgen werden. Beide Käuze blieben unverletzt und wurden nach dem rund 30-minütigen Einsatz wieder in die Freiheit entlassen.