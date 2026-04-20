Lohn falsch überwiesen: Grazerin zieht gegen Chef vor Gericht

In Graz sorgt ein ungewöhnlicher Fall für Aufsehen: Eine 34-Jährige erhielt ihren ersten Lohn nicht, obwohl sie alles richtig gemacht hatte. Erst vor Gericht bekam sie ihr Geld.

Erst vor Gericht bekam die Grazerin ihren Lohn - nachdem er auf ein falsches Konto überwiesen wurde.

Erst vor Gericht bekam die Grazerin ihren Lohn - nachdem er auf ein falsches Konto überwiesen wurde.

Für eine 34-jährige Grazerin begann der Job bei einem Lieferunternehmen mit einer bösen Überraschung. Ihr erster Lohn blieb aus. „Als sie ihren ersten Lohn nicht erhielt, fragte sie bei ihrem Chef nach“, schildert die Arbeiterkammer Steiermark. Dabei stellte sich heraus, dass das Geld auf ein falsches Konto überwiesen worden war.

Chef bleibt hart

Die Frau konnte eindeutig belegen, dass sie die richtigen Kontodaten angegeben hatte. Trotzdem zeigte sich ihr Arbeitgeber uneinsichtig. „Obwohl die Grazerin belegen konnte, die korrekten Kontodaten angegeben zu haben, stellte sich der Chef stur und teilte ihr mit, dass er das Entgelt nicht noch einmal bezahlt“, schildert die Arbeiterkammer weiter.

Hilfe bei der Arbeiterkammer

Die 34-Jährige wandte sich schließlich an die Arbeiterkammer Steiermark. Dort wurde der Fall geprüft und rasch klar: Ohne rechtliche Schritte würde sich nichts ändern. „Daraufhin wandte sich die Frau an uns. Wir mussten vor Gericht gehen und wiesen nochmals auf die korrekten Datenangaben hin“, erklärt die AK.

Erst vor Gericht gibt es Geld

Der Druck zeigte Wirkung. Nach dem Gerichtsverfahren lenkte der Dienstgeber ein und überwies den Lohn schließlich doch noch – diesmal auf das richtige Konto. Für die Grazerin endete der Fall damit positiv, auch wenn der Weg dorthin aufwendig war.