384 Pokale: Steirischer Musiknachwuchs brilliert in Graz

In der Grazer Oper zeigte die steirische Jugend, was in ihr steckt: Beim Preisträgerkonzert von „prima la musica“ wurden hunderte Talente ausgezeichnet und sorgten für einen beeindruckenden Abend.

Rund 1.200 Gäste erlebten am Samstagabend, dem 18. April 2026, ein besonderes Konzert in der Oper Graz. Auf der Bühne standen die besten jungen Musikerinnen und Musiker der Steiermark und präsentierten ihre ausgezeichneten Leistungen. Insgesamt wurden 384 Pokale überreicht – ein starkes Zeichen für das hohe musikalische Niveau im Land. Die Darbietungen reichten von Solostücken bis hin zu Ensemble-Auftritten und zeigten eindrucksvoll die Vielfalt des Wettbewerbs.

Rekord bei Teilnehmern

Bereits im Vorfeld hatte der Wettbewerb für Aufsehen gesorgt: 571 junge Talente nahmen heuer teil – mehr als zehn Prozent mehr als im Vorjahr. In 414 Wertungen stellten sie ihr Können unter Beweis. Bewertet wurde nach Kriterien wie musikalischem Ausdruck, Interpretation und Bühnenpräsenz. Die besten Teilnehmerinnen und Teilnehmer qualifizierten sich für den Bundeswettbewerb, der von 22. Mai bis 6. Juni 2026 in Eisenstadt stattfindet.

©Land Steiermark/Peter Purgar | Mehr als 380 Kinder und Jugendliche durften sich über eine Auszeichnung freuen.

Lob für Einsatz und Talent

Bildungslandesrat Stefan Hermann (FPÖ) zeigte sich beeindruckt: „Es ist erstaunlich, wie junge Talente mit den herausfordernden Wertungskriterien umgehen und dabei Hervorragendes leisten. Ihr Können, ihre Ausdruckskraft, ihre Begeisterung sind eine Bereicherung für die steirische Kulturlandschaft und eine große Inspiration für viele andere junge Menschen.“ Besonders hob er die Rolle von Musikschulen, Lehrpersonen und Eltern hervor.

©Land Steiermark/PB Hermann Landesrat Stefan Hermann (FPÖ) im Rahmen der Pokalübergabe.

Musik als wichtiger Ausgleich

Auch Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner betonte die Bedeutung des Wettbewerbs: „Der Jugendmusikwettbewerb `prima la musica ist jedes Jahr etwas ganz Besonderes. Es ist beeindruckend zu sehen, mit wie viel Freude, Einsatz und Können junge Menschen musizieren und ihr Talent zeigen.“ Musik sei ein wichtiger Gegenpol zur digitalen Welt und schaffe Raum für Kreativität und persönliche Entwicklung.

Starke Entwicklung in der Steiermark

Dass die Leistungen stetig steigen, bestätigt auch Eduard Lanner, Direktor des Johann-Joseph-Fux-Konservatoriums: „Das Preisträgerkonzert in der Grazer Oper hat eindrucksvolle Darbietungen junger Musikschülerinnen und -schüler gezeigt.“ Für Robert Ederer vom Landesfachbeirat steht fest: „Das Preisträgerkonzert hat einmal mehr eindrucksvoll gezeigt, auf welch außergewöhnlich hohem Niveau sich der steirische Musiknachwuchs präsentiert.“ Die Steiermark unterstreicht damit einmal mehr ihre Rolle als starkes Musikland.