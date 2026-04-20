Schloss Gamlitz vor dem Aus: Nächste Insolvenz in der Kilger-Gruppe

Konkurs am Schloss Gamlitz: Die Domaines Kilger Betriebs GmbH ist mit 2,1 Mio. Euro überschuldet. 15 Mitarbeiter und 57 Gläubiger sind betroffen. Nach einer kurzen Auffanglösung soll die Liquidation des Betriebs erfolgen.

Das Ende einer Ära in Gamlitz: Nach der Millionen-Insolvenz der Domaines Kilger Betriebs GmbH steht das Hotel- und Restaurantgeschäft im Schloss vor der Liquidation.

Das Ende einer Ära in Gamlitz: Nach der Millionen-Insolvenz der Domaines Kilger Betriebs GmbH steht das Hotel- und Restaurantgeschäft im Schloss vor der Liquidation.

Die wirtschaftlichen Erschütterungen im Gastronomie-Imperium des deutschen Investors Hans Kilger setzen sich fort. Mit der Domaines Kilger Schloss Gamlitz Betriebs GmbH hat nun eine weitere Gesellschaft beim Landesgericht für ZRS Graz einen Konkursantrag gestellt, wie der AKV und KSV1870 berichtet. Es ist der nächste Dominostein, der in einer Kette von Insolvenzen innerhalb der Kilger-Gruppe fällt.

Eine Region unter Schock

Die aktuelle Pleite kommt nicht überraschend, sondern markiert den vorläufigen Höhepunkt einer dramatischen Abwärtsspirale. Erst vor wenigen Wochen sorgte der Konkurs der Domaines Kilger GmbH & Co KG für Schlagzeilen. Kurz darauf folgte der nächste Schlag: Die Domaines Kilger Gastro GmbH, die bekannte Betriebe wie den Jaglhof in Gamlitz und den Stupperhof in Kitzeck betreibt, musste ebenfalls Zahlungsunfähigkeit anmelden. 5 Minuten berichtete: Nach Millionenpleite: Nächste Insolvenz trifft die Südsteiermark hart. Während für die Gastro-Tochter (mit Schulden von rund 950.000 Euro) noch ein Sanierungsverfahren mit einer 20-Prozent-Quote angestrebt wurde, sieht es für den Betrieb im Schloss Gamlitz deutlich düsterer aus.

Massive Überschuldung im Schloss Gamlitz

Die Zahlen der Schloss Gamlitz Betriebs GmbH sind alarmierend. Laut dem Alpenländischen Kreditorenverband (AKV) stehen Verbindlichkeiten von rund 2,13 Mio. Euro Aktiva von nur 27.000 Euro gegenüber. Von der Pleite sind insgesamt 57 Gläubiger sowie 15 Dienstnehmer unmittelbar betroffen. Der Großteil der Schulden – etwa 1,57 Millionen Euro – entfällt auf Banken, während Lieferanten mit circa 295.000 Euro in der Kreide stehen. Ein brisanter Punkt bei der Aufarbeitung: Da in der Vergangenheit „erhebliche Investitionen in fremde Betriebsgebäude getätigt“ wurden, wird nun geprüft, ob daraus verwertbare Ansprüche für die Gläubiger resultieren.

Ursachen: Ein toxischer Mix für die Gastronomie

Wie schon bei den vorangegangenen Insolvenzen der Gruppe werden auch hier die Nachwirkungen der „massiven Einschränkungen im Zuge der Covid-19-Pandemie“ als Hauptgrund angeführt. Eine vollständige Erholung sei aufgrund eines geänderten Nachfrageverhaltens ausgeblieben. Zusätzlich belasteten die „inflations- und kostenbedingten Marktveränderungen sowie ein zunehmender Fachkräftemangel“ den Betrieb massiv. Diese Faktoren spiegeln die angespannte Lage der gesamten Kilger-Gruppe wider, bei der zuletzt sogar ein Bilanzverlust von rund 11,5 Millionen Euro bei der Gastro-Tochter im Raum stand.

Das Ende des Betriebs: Liquidation statt Sanierung

Im Gegensatz zum Jaglhof gibt es für den Standort Schloss Gamlitz keine dauerhafte Fortführungsprognose. Der Plan des AKV ist klar: „Nach einer kurzfristigen Fortführung, in welcher eine Auffanglösung abgeschlossen werden soll, wird das Unternehmen zu liquidieren sein.“ In Abstimmung mit dem Verpächter soll eine Übergangslösung gefunden werden, um den Betrieb geordnet zu übergeben. Danach folgt die endgültige Einstellung des Geschäftsbetriebs. Für die Südsteiermark bedeutet dies das Ende einer Ära unter der Führung von Hans Kilger in einem ihrer prestigeträchtigsten Schlösser.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.04.2026 um 17:37 Uhr aktualisiert