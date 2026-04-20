Tragödie im Wald: Vater stirbt vor den Augen des Sohnes

Ein Forstunfall erschüttert Preding im Bezirk Deutschlandsberg: Ein 69-Jähriger wurde Montagmittag bei Arbeiten im Wald von einem Baum getroffen und starb noch an der Unfallstelle.

Am Montag, dem 20. April 2026, kam es gegen Mittag in einem Waldstück in Preding zu einem tragischen Unfall. Ein Vater und sein Sohn führten gemeinsam Forstarbeiten durch. Dabei kam es zu einem folgenschweren Zwischenfall, der für den 69-Jährigen tödlich endete. Wie üblich informierte der Sohn seinen Vater vor dem Fällen eines Baumes über die geplante Fallrichtung. Er kündigte den Vorgang auch unmittelbar davor noch einmal an. Nachdem der Baum umgelegt war, bemerkte der Sohn jedoch, dass sein Vater im Bereich des Oberkörpers getroffen worden war.

Reanimation ohne Erfolg

Sofort wurden Reanimationsmaßnahmen eingeleitet, auch ein Notarzt war rasch zur Stelle. Doch jede Hilfe kam zu spät: Der 69-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete eine Obduktion an. Ein beim Sohn durchgeführter Alkotest verlief negativ. Die Hintergründe des genauen Unfallhergangs werden weiterhin untersucht. „Die Angehörigen werden von einem Kriseninterventionsteam betreut“, so die Landespolizeidirektion Steiermark abschließend.