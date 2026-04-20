Steiermark: Nebel, dann Wolken und Schauer am Dienstag

Am Dienstag, dem 21. April, zeigt sich das Wetter in der Steiermark wechselhaft. „Der Tag beginnt im Süden teilweise mit Nebel in den Niederungen, darüber und im Norden ziehen rasch Wolken auf“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Entlang der Alpennordseite treten bald erste Regenschauer auf, oberhalb von etwa 1.000 bis 1.400 Metern fällt Schnee. Im weiteren Tagesverlauf bilden sich auch im Süden Quellwolken, aus denen einzelne Schauer niedergehen können, dort liegt die Schneefallgrenze etwas höher. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus nördlichen Richtungen. Die Höchstwerte erreichen 9 bis 15 Grad, im Raum Mariazell bleibt es noch kühler.