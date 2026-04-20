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Bild auf 5min.at zeigt das Wetter in der Steiermark
Nach Nebel am Morgen ziehen im Tagesverlauf Wolken und Schauer über die Steiermark.
Steiermark
20/04/2026
Prognose

Steiermark: Nebel, dann Wolken und Schauer am Dienstag

Der Dienstag startet in der Steiermark teils nebelig. Im Tagesverlauf werden Wolken und Schauer häufiger.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(112 Wörter)

Am Dienstag, dem 21. April, zeigt sich das Wetter in der Steiermark wechselhaft. „Der Tag beginnt im Süden teilweise mit Nebel in den Niederungen, darüber und im Norden ziehen rasch Wolken auf“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Entlang der Alpennordseite treten bald erste Regenschauer auf, oberhalb von etwa 1.000 bis 1.400 Metern fällt Schnee. Im weiteren Tagesverlauf bilden sich auch im Süden Quellwolken, aus denen einzelne Schauer niedergehen können, dort liegt die Schneefallgrenze etwas höher. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus nördlichen Richtungen. Die Höchstwerte erreichen 9 bis 15 Grad, im Raum Mariazell bleibt es noch kühler.

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