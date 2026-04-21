Nächtlicher Brandalarm: Holzstapel lodert in Kapfenberger Innenstadt

„Im Bereich einer Gartensiedlung kam es zu diesem Brandereignis. Der Holzstapel wurde unter Zuhilfenahme einer Löschleitung unter Atemschutz gelöscht. Die Überreste wurden mit der Wärmebildkamera kontrolliert, sowie Nachlöscharbeiten durchgeführt“, berichtet die Feuerwehr der Stadt Kapfenberg. Ein Anrainer konnte noch vor Eintreffen der Feuerwehr die ersten Löschmaßnahmen durchführen. Kurz zuvor führten beide Wehren gemeinsam eine Übung durch. Im Einsatz standen zwei Feuerwehren mit vier Fahrzeugen, Polizei und Rotes Kreuz.

©BI Niss J. Brand in Kapfenberger Gartensiedlung sorgt für Einsatz.