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Bild auf 5min.at zeigt einen Feuerwehreinsatz.
Feuerwehr bekämpft Holzstapelbrand in Kapfenberg.
Kapfenberg
21/04/2026
Feuerwehr-Einsatz

Nächtlicher Brandalarm: Holzstapel lodert in Kapfenberger Innenstadt

Kurz vor Mitternacht wurden die Feuerwehren Kapfenberg-Stadt und Kapfenberg-Diemlach zu einem Holzstapelbrand in die Innenstadt alarmiert.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(85 Wörter)

„Im Bereich einer Gartensiedlung kam es zu diesem Brandereignis. Der Holzstapel wurde unter Zuhilfenahme einer Löschleitung unter Atemschutz gelöscht. Die Überreste wurden mit der Wärmebildkamera kontrolliert, sowie Nachlöscharbeiten durchgeführt“, berichtet die Feuerwehr der Stadt Kapfenberg. Ein Anrainer konnte noch vor Eintreffen der Feuerwehr die ersten Löschmaßnahmen durchführen. Kurz zuvor führten beide Wehren gemeinsam eine Übung durch. Im Einsatz standen zwei Feuerwehren mit vier Fahrzeugen, Polizei und Rotes Kreuz.

Bild auf 5min.at zeigt einen Feuerwehreinsatz.
©BI Niss J.
Brand in Kapfenberger Gartensiedlung sorgt für Einsatz.
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