Alarm in steirischen Gefängnissen: Justizwache kündigt Streik an

In der Steiermark spitzt sich die Lage in den Haftanstalten zu. Wegen akuten Personalmangels ruft die Justizwache nun erstmals zu Protestmaßnahmen auf.

Die Situation in steirischen Gefängnissen wird zunehmend brisanter. Weil es seit Jahren zu wenig Personal gibt, sieht sich die Justizwache gezwungen, erstmals zu Streikmaßnahmen zu greifen. Wie der ORF berichtet sind für kommenden Donnerstag Dienststellenversammlungen in Graz und Leoben geplant – ein deutliches Signal an Politik und Behörden.

Zu wenig Personal, steigender Druck

Hintergrund ist ein seit langer Zeit ungelöstes Problem: Trotz wachsender Belastung blieb ein Ausbau des Personals aus. Die Folgen sind im Alltag deutlich spürbar. Weniger Betreuung und eingeschränkte Bewegungszeiten für Insassen sorgen für angespannte Stimmung hinter Gittern. Die Zahl an Konflikten und aggressiven Vorfällen nimmt zu, auch das Risiko für Übergriffe steigt.

Forderung nach Verstärkung

Die Gewerkschaft fordert daher dringend Verstärkung. Rund 100 zusätzliche Stellen seien notwendig, um die Lage zu stabilisieren. Besonders angespannt ist die Situation in Graz-Jakomini, wo ein großer Teil des zusätzlichen Personals eingesetzt werden soll. Ohne rasche Maßnahmen droht sich die Lage weiter zu verschärfen.