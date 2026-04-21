„Starke Rauchentwicklung“: Mehrere Feuerwehren im Einsatz

Am Dienstagmorgen gegen 7.35 Uhr wurden die Feuerwehren Mooskirchen, Breitenbach-Hötschdorf und Blumegg-Teipl zu einer starken Rauchentwicklung in den Ortsteil Gießenberg alarmiert.

Der Hausbesitzer hatte beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits erste Löschmaßnahmen vorgenommen und konnte den Brand dadurch eindämmen. Mit zwei Atemschutztrupps konnten die Feuerwehrleute in den Keller vordringen, den Brand vollständig löschen und anschließend das Brandgut aus dem Gebäude entfernen, so die Feuerwehr Mooskirchen.

Weitere Ermittlungen laufen

Aufgrund des laufenden Atemschutzeinsatzes wurde die Feuerwehr Söding als Rettungstrupp nachalarmiert. Mithilfe eines Druckbelüfters wurde das Gebäude rauchfrei gemacht. Die Einsatzstelle wurde für weitere Ermittlungen an die Polizei übergeben.